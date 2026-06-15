Een dag na het gelijkspel van Nederland tegen Japan op het WK voetbal 2026 is het in Dallas tijd voor de uitlooptraining van Oranje. Daarbij zijn familieleden van de spelers welkom. Het wordt daarom ook wel 'de familietraining' genoemd.

Oranje is de voorbereiding op de ontmoeting met Zweden van komende zaterdag gestart. Bondscoach Ronald Koeman verscheen op het trainingsveld van de Southern Methodist University in Dallas met al zijn 26 selectiespelers. De familieleden, partners en kinderen van de spelers mochten de training op de tribune bijwonen. Een aantal van hen kwamen daags na de 2-2 tegen Japan nog even het veld op.

Toespraak

Koeman sprak zijn spelers voor het begin van de training enkele minuten toe. Daarna verdwenen de elf basisspelers van zondag naar de kant voor een hersteltraining, zoals gebruikelijk na een wedstrijd op een eindtoernooi. Ze werkten oefeningen af op de hometrainer en middenvelder Ryan Gravenberch ging los daarvan even aan de slag met de fysiotherapeut op een matje op de grond.

De vijf invallers van het duel met Japan en de overige tien selectiespelers werkten onder leiding van Koeman vervolgens een training af. Uiteindelijk kwamen ook kinderen en spelersvrouwen het veld op. Mikky Kiemeney, de geliefde van Frenkie de Jong, trapte met kinderen Miles en Mason een balletje. Ook de kinderen van onder meer Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Aké en Donyell Malen zorgden voor wat vermaak.

Programma van Oranje

Na de eerste groepswedstrijd werden de internationals herenigd met hun gezinsleden. Normaal is het bij een eindronde zo dat de voetballers de dag na een interland tijd kunnen spenderen met geliefden. Ook na de training van maandag krijgen de internationals even vrijaf om met hun naasten door te brengen.

Het programma van het Nederlands elftal is om maandagavond vanuit Dallas naar Kansas City te vliegen. Dinsdag wordt daar de voorbereiding opgepakt richting het duel tegen Zweden op zaterdag te Houston. Zweden is de groepsleider. Het land dat zich zo moeizaam kwalificeerde voor dit WK maakte gehakt van Tunesië: 5-1.

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