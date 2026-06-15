Nigel de Jong blijft ondanks een persoonlijk drama betrokken bij het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal. Maandagochtend werd bekend dat zijn vader Jerry op 61-jarige leeftijd is overleden. De Jong, werkzaam als directeur topvoetbal van de KNVB, blijft na overleg in de Verenigde Staten.

Dat laat de KNVB weten aan De Telegraaf. Eerder op de dag maakte de bond bekend dat oud-international Jerry de Jong was overleden na een 'langdurig ziekteproces'. Uiteraard was het op dat moment nog niet duidelijk wat dat zou betekenen voor zoon Nigel, die vanwege het WK voetbal aan de andere kant van de wereld is.

Volgens de krant voerde De Jong 'nauwgezet overleg' met zijn familie en is besloten dat hij in de Verenigde Staten blijft. Het medium tekent op dat 'De Jong iedereen vraagt om de privacy van hem en zijn familie in deze moeilijke periode te respecteren.'

Nigel de Jong was zondagavond (Nederlandse tijd) nog gewoon bij Nederland - Japan in Dallas. Een dag later trainde het Nederlands elftal. De NOS laat weten dat De Jong daar ook bij aanwezig was.

Jerry de Jong speelde in de jaren '80 en '90 op het hoogste niveau. Hij kwan uit voor onder meer Telstar, sc Heerenveen, PSV en MVV. Hij kwam tot drie interlands. Zoon Nigel kwam tot 81 duels voor het Nederlands elftal.

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