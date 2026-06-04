De nationale ploeg van Zweden maakt nog geen sterke indruk in aanloop naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het team speelde donderdag gelijk in de uitzwaaiwedstrijd tegen Griekenland.

Zweden kwam al na 10 minuten op achterstand na een goal van Kostas Tsimikas.. Met die stand gingen de spelers ook de rust in. In minuut 53 was het Viktor Gyökeres die de gelijkmaker scoorde. Daarna maakte Gustaf Nilsson de 2-1.

Dat leek ook de uitslag van de wedstrijd te gaan worden, al hing de 2-2 in de lucht. Uiteindelijk viel in het slot van de blessuretijd nog de gelijkmaker binnen via Giorgos Masouras. In Stockholm eindigde de ontmoeting met Griekenland, dat zich niet voor de mondiale eindronde wist te kwalificeren, in 2-2.

Een nieuwe domper voor Zweden, dat begin deze week ook al verloor van buurland Noorwegen. In Oslo werd het een pijnlijke avond voor de ploeg van bondscoach Graham Potter: 3-1.

Groep F

Nederland neemt het op 20 juni in Houston op tegen Zweden, na de openingswedstrijd tegen Japan op 14 juni. De andere tegenstander in de poule is Tunesië. Zweden heeft het eindtoernooi met moeite bereikt. Het team haalde slechts twee punten in de kwalificaties voor het WK en moest via de play-offs van de Nations League alsnog een ticket bemachtigen. Met overwinningen op Oekraïne en Polen werd kwalificatie veiliggesteld, maar de prestaties geven weinig hoop.

Nederland werd woensdag uitgezwaaid in De Kuip en tankte daar ook geen vertrouwen. De wedstrijd tegen Algerije werd met 1-0 verloren door een goal van Anis Hadj Moussa. De selectie is donderdag vertrokken naar de Verenigde Staten. Oranje speelt in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.

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