Oranje is donderdag, met enige vertraging, vertrokken naar Amerika voor het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Er werd een speciaal vliegtuig vor de selectie van bondscoach Ronald Koeman uitgekozen, met extra comfort.

Het Nederlands elftal is onderweg naar de Verenigde Staten. Het KLM-vliegtuig vertrok even na 16.30 uur, iets later dan gepland, vanaf Schiphol naar New York. Volgende week begint het WK. De selectie treft eerst in de VS de laatste voorbereidingen.

Uitzwaaien

De nationale ploeg werd woensdag al in De Kuip uitgezwaaid met een wedstrijd tegen Algerije. Die verloor Oranje met 1-0 na een goal van Anis Hadj Moussa. Ook op het vliegveld werd er afscheid genomen van de selectie. Op het platform had zich naast media ook personeel verzameld om Oranje uit te zwaaien en vooral foto's te maken.

Bondscoach Ronald Koeman ging als een van de eersten aan boord en zwaaide nog even. De rest van de selectie ging vrijwel zonder om te kijken het vliegtuig in, waar ze bij de ingang werden verwelkomd door de piloten.

'Orange Blossom'

Aan boord van het toestel - een Boeing 787-10 met de toepasselijke naam Orange Blossom - zijn volgens een woordvoerster van KLM een kleine zeventig passagiers. Onder hen de selectie en de technische staf. KLM koos voor dit vliegtuig om het comfort. "In dit toestel zijn de meeste stoelen in business class- en premium comfort", aldus de woordvoerster.

Voordat het vliegtuig vertrok, poseerden de 26 internationals van Oranje aan boord voor een foto, is te zien op de sociale media van de KNVB. Denzel Dumfries en Jurriën Timber staan daar ook op. Het tweetal ontbrak woensdag in de met 1-0 verloren oefenwedstrijd tegen Algerije in De Kuip. Dumfries, die Internazionale snel gaat verruilen voor Real Madrid, was geschorst. Timber kreeg na de verloren Champions League-finale met Arsenal wat langer rust.

Voorbereiding

Nederland speelt op 8 juni nog in New York tegen Oezbekistan. Op 14 juni is Japan, in Dallas, de eerste tegenstander in de groepsfase van het WK. De andere landen in de poule zijn Zweden en Tunesië.

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