De Noorse international Leo Ostigard was afgelopen vrijdag op afstand, via een videogesprek, getuige van de geboorte van zijn kind. Het emotioneel moment komt midden in een discussie rond de Belg Jérémy Doku, die ook mogelijk tijdens het WK vader wordt.

In een video, gedeeld door de Noorse voetbalbond, deelde de speler van Genoa zijn overweldigende emoties. "Ik ben helemaal uitgeput, het was absoluut ongelooflijk", zo begon Ostigard. "Zij was geweldig, ik had niet veel te zeggen, ik hoefde haar alleen maar te helpen bevallen. Ik ben trots, het is waanzinnig", aldus de verdediger. "Toen ik de baby voor het eerst zag, was ik sprakeloos. Het is gewoonweg te gek. Ik ben zo blij en trots. Dit is zonder twijfel het beste wat ik ooit heb meegemaakt."

Controversie

Deze bizarre situatie volgt op de controverse rond de uitspraken van journaliste France Pierron. Zij trok de intentie van de Belg Jérémy Doku in twijfel om terug te keren naar Europa voor de geboorte van zijn kind, gepland voor de tweede week van juli, midden in de kwartfinales van een belangrijke competitie.

"Als je het geluk hebt om aan een WK mee te doen, zijn er honderden voetballers die een moord zouden begaan om in jouw schoenen te staan en dan laat je dat allemaal achter je om bij de geboorte van je kind te zijn... Het is gewoon een vreselijk moment en, excuseer me, de vader dient daar nergens voor. Hij speelt slechts een bijrol", zo klonk waar betoog waar veel commotie door ontstond in België.

WK voetbal

Noorwegen treedt maandagnacht aan tegen Senegal voor hun tweede wedstrijd op het WK, nadat ze de eerste overtuigend met 4-1 wonnen van Irak. België speelt zondagavond tegen Iran. Zij speelde hun eerste wedstrijd teleurstellend 1-1 gelijk tegen Egypte.

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