De Belgische bond krijgt op het WK voetbal met een dilemma te maken rond twee spelers. Manchester City-aanvaller Jeremy Doku is er één van en dus niet zomaar een naam. De kans bestaat dat België in een cruciale fase van het toernooi zonder de absolute sterspeler moet spelen.

Tijdens een persmoment met de Belgische media vertelde Doku openhartig over de situatie. De uitgerekende datum van de bevalling valt ongeveer samen met de achtste finales van het WK. "Niemand wil een geboorte missen", liet de 24-jarige vleugelflitser van De Rode Duivels optekenen. "Het is bovendien mijn eerste kindje."

Privéjet voor Doku

Volgens Belgische media wordt onderzocht of Doku met een privévliegtuig snel tussen het WK en Londen kan reizen. De afstand van zo’n 8.000 kilometer zou daarmee een stuk makkelijker te overbruggen zijn, wat voor rust zorgt binnen de familie. "Ik weet ook dat er veel komt kijken bij voetbal. De bond leeft in elk geval mee met de spelers en onze situaties, dus we zullen zien wat we kunnen doen", stelt Doku.

Naast Doku moet België het mogelijk ook stellen zonder Brandon Mechele. De 33-jarige verdediger verwacht deze zomer óók een kind. Zijn partner Caroline is rond midden juli uitgerekend, precies in de periode van de halve finales en de finale. De Belgische voetbalbond zou voor beide spelers dezelfde afspraken hanteren.

België moet zich eerst zien te plaatsen voor de knock-outfase van het WK. Maandag nemen Rode Duivels het op tegen Egypte. Zowel Jeremy Doku als Brandon Mechele starten hoogstwaarschijnlijk aan de aftrap. Intussen wordt de wedstrijd ook thuis met extra aandacht gevolgd door hun zwangere partners. In Groep G wachten ook nog duels met Iran en Nieuw-Zeeland. Omdat veel teams de groepsfase overleven, lijkt het zeker dat België langer in het toernooi zit.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover