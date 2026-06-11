Het WK voetbal is écht begonnen. Mexico rekende na een spectaculaire openingsceremonie met de wereldberoemde Shakira simpel af met Zuid-Afrika. Het gastland won met 2-0, maar eindigde niet met elf man. In totaal vielen er zelfs meer rode kaarten dan doelpunten.

Net als in 2010 openden Mexico en Zuid-Afrika het WK, ditmaal in Noord-Amerika. De Mexicanen organiseren het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. Ze begonnen ijzersterk in eigen land, want al na negen minuten lag de bal in het net. Julián Quiñones profiteerde van een foute inspeelpass van de Zuid-Afrikaanse doelman en knalde de 1-0 binnen. De Mexicaan had een uitstekend jaar in Saoedi-Arabië. Met 33 goals kroonde hij zich tot topschutter van de competitie.

Mexico was in de eerste helft een stuk sterker dan Zuid-Afrika, dat nauwelijks een rol van betekenis speelde. De ploeg van Javier Aguirre werd telkens gevaarlijk zodra het tempo de hoogte in ging, maar het gastland slaagde er simpelweg niet in om dat overwicht in doelpunten om te zetten. Daardoor stond het bij de rust slechts 1-0.

Rode kaartenfestijn

In de tweede helft veranderde er niets aan het spelheid: Mexico bleef kansen creëren en Zuid-Afrika werd alsmaar verder teruggedrongen. In de 51e minuut kreeg Bafana Bafana het nog moeilijker, toen het met tien man kwam te staan. Siphephelo Sithole kon zijn tegenstander niet meer bijhalen en haalde hem neer op de rand van het strafschopgebied. Arbiter Wilton Sampaio aarzelde niet en trok de rode prent.

Wedstrijd in het slot

In de 67e minuut leek Raúl Jimenéz de wedstrijd definitief in het slot te gooien. De Mexicaanse topschutter kopte een panklare voorzet van Roberto Alvarado hard tegen de touwen: 2-0. Zo leek Mexico op weg naar een absolute droomstart op het WK in eigen land.

Bizarre slotfase

De slotfase ontaardde helemaal in chaos met liefst twee extra rode kaarten. Themba Zwane werd na een slaande beweging de tweede Zuid-Afrikaan die vroegtijdig mocht gaan douchen. Maar ook Mexico eindigde de wedstrijd niet met elf man. Diep in de blessuretijd trok verdediger Cesar Montes aan de noodrem door een doorgebroken tegenstander neer te halen, goed voor opnieuw rood.

Mexicaanse fans gaan helemaal los

In het iconische Estadio Azteca, bekend van de WK's in 1970 en 1986, barstte het spektakel al vóór de aftrap los. Na een traditioneel Azteeks openingsritueel ontplofte de ruim tachtigduizend aanwezige fans tijdens het optreden van de Mexicaanse band Maná. Hun hit ‘Oye Mi Amor’ galmde door het stadion, terwijl tienduizenden supporters luidkeels meezongen.

Toen Shakira en Burna Boy bij de spectaculaire openingsceremonie verschenen, werden zij onder luid gejuich ontvangen. Vervolgens brachten de wereldberoemde artiesten het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore en traden er ook nog een hoop andere muzikanten op. Uiteindelijk sloot FIFA-baas Gianni Infantino de hele ceremonie af met het tonen van de wereldbeker aan het Mexicaanse publiek.

Oud-topvoetballer Kenneth Perez heeft minder genoten van het hele spektakel, vertelde hij bij NOS. "Het was leuk, maar dan hebben we het weer gehad", zegt de ex-international van Denemarken. "Shakira was prima, maar ik heb liever voetbal", lacht Perez, die de wereldster vóór het WK 2010 zelfs interviewde. "Iemand moest het doen... Wat ik heb gevraagd? Geen idee."

Zuid-Korea en Tsjechië zijn de twee andere landen in Groep A. Zij komen in de nacht van donderdag op vrijdag (04.00 uur Nederlandse tijd) in actie.

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