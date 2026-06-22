De dag na de zege op Zweden was er bij het Nederlands elftal genoeg ruimte voor ontspanning op het WK. De spelers vermaakten zich zondag met de vrouwen en kinderen op het trainingsveld. De familiedagen zorgen tijdens een eindtoernooi nog weleens voor kritiek en ook dit keer was het weer raak. Sportnieuws.nl-analisten Robert Maaskant en Hedwiges Maduro snappen daar in de WK voetbalpodcast niets van.

Het Nederlands elftal won zaterdag met 5-1 van Zweden, waardoor de training van zondag een rustige was. De reserves werkten een druk programma af, maar de basisspelers fietsen alleen even uit van de wedstrijd. Dat deden ze in het bijzijn van hun familie, want het was zondag familiedag. Dat betekent dat de vrouwen en kinderen bij de training mochten zijn.

Hedwiges Maduro vindt het nog altijd een goed idee dat de familiedag in het leven is geroepen bij Oranje. "Die spelers willen hun kinderen en vrouwen zien. Als je verliest of gelijkspeelt, dan herstel je daardoor mentaal misschien sneller. Alles is nu positief. Goede wedstrijd gespeeld en de kinderen zijn er", zo vertelt de oud-Ajax-trainer.

'Als je zo zuur tegen voetbal bent..'

Ook Maaskant vindt het een goed idee. Sterker nog, de mensen die kritiek hebben op de familiedag vindt hij maar niks. "Ik reed gisteren naar huis vanuit de NOS en luisterde het iconische programma Met Het Oog Op Morgen. Degene die dat presenteerde ging heel zuur lopen doen en zeggen dat militairen hun kinderen toch ook niet zien. Als je zo zuur tegen voetbal bent, misschien moet je het er dan niet over hebben. Daarna moest ze nieuwsberichten schrijven en dat zat vol met voetbal, heel grappig."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro én ex-darter Vincent van der Voort de laatste updates over het WK. Zo wordt er uitgebreid advies gegeven aan Cristiano Ronaldo, bespreken ze de stunt van Kaapverdië en praten ze over de koning in de kleedkamer van Curaçao.

Verder wordt Oranje onder de loep genomen, passeert de pikante aanstelling van Danny Makkelie de revue en kijken ze uit naar een nieuwe Messi-show bij Argentinië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Vanaf 7.30 uur te beluisteren in jouw favoriete podcastapp.

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