Duitsland heeft de laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Daarmee heeft de eerste tegenstander van Curaçao vertrouwen getankt richting het eindtoernooi. De ploeg van Dick Advocaat kan de borst natmaken.

In Chicago was de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann met 2-1 te sterk voor het team van Mauricio Pochettino. Kai Havertz opende de score in een volgepakt Soldier Field al in de 2e minuut. Op aangeven van Joshua Kimmich kopte de spits van Arsenal laag rechts binnen.

In de slotfase van de eerste helft werden de Amerikanen sterker en dat resulteerde in de gelijkmaker van Antonee Robinson. Hij schoot een afvallende bal na een corner van afstand hard raak.

Duitsland kwam na bijna een uur opnieuw op voorsprong. Na afleggen van Havertz plaatste Leroy Sané de bal laag in de linkerhoek. Bij de VS, dat het WK organiseert met Mexico en Canada, startten Sergiño Dest en Malik Tillman in de basis en begon Ricardo Pepi op de bank.

WK voetbal

Duitsland kan dus met een goed gevoel gaan voorbereiden op het duel met Curaçao. De nationale ploeg begint het WK op 14 juni tegen Curaçao in Houston. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Ivoorkust en Ecuador. De Verenigde Staten spelen de eerste wedstrijd op 12 juni tegen Paraguay en treffen daarna nog Australië en Turkije.

Curaçao

Curaçao speelt zaterdag nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba en vertrekt dan naar de VS. "Het wordt tijd dat we een keertje winnen, maar we zijn er klaar voor", aldus de 78-jarige Advocaat op de persconferentie voor dat duel. "Met de kwalificatie hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt. We kunnen het iedereen moeilijk maken, ook in de lastige poule van het WK."

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