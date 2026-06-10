Vlak voor de start van het WK voetbal kampt het Nederlands elftal met een zorgelijke situatie. Eerste keeper Bart Verbruggen deed woensdag namelijk niet mee bij de groepstraining in Kansas City. Bondscoach Ronald Koeman gaf na de training een update over de blessure van Verbruggen.

Verbruggen raakte geblesseerd in het oefenduel met Oezbekistan in New York. De keeper kwam aan het begin van de tweede helft heel lelijk terecht nadat hij een bal ving en had direct veel pijn aan de heup. Verbruggen probeerde het nog even, maar moest toch worden gewisseld. De ernst van de kwetsuur is nog altijd onduidelijk.

De doelman kwam woensdag wel een kijkje nemen op het veld, maar trainde niet mee met de rest van de selectie. Hij volgt een aangepast programma in Kansas City, waar de nationale ploeg verblijft in de groepsfase van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Op die manier hoopt Oranje hem klaar te stomen voor het eerste WK-duel met Japan.

"We moeten het afwachten en het dag voor dag bekijken, maar we denken dat hij de wedstrijd van zondag kan halen", zei bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie na afloop van de training in Kansas City. "Het had slechter gekund met Verbruggen, want het is alleen maar een kneuzing. We zijn hoopvol en ik maak me geen zorgen. We hebben goeie keepers en we gaan nog bepalen wie er eventueel gaat keepen als Verbruggen niet keept." De rest van de selectie is volgens Koeman fit.

1500 toeschouwers

Oranje arriveerde dinsdag in Kansas City en schrapte een geplande avondtraining. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers trainden een dag later voor het eerst op de KC Current Training Facility, het trainingscomplex van de professionele Amerikaanse vrouwenvoetbalclub uit Kansas City. 1500 toeschouwers, voornamelijk inwoners van Kansas City, zaten met veelal oranje kleding op de tribune. Het was rond de 30 graden, maar de gevoelstemperatuur lag hoger.

Rond de accommodatie wapperden oranje vlaggen met 'Welkom Oranje' en borden met 'Hup Holland hup'. Lutsharel Geertruida trainde wel mee in Kansas City. De 25-jarige verdediger werd maandag alsnog opgeroepen nadat bleek dat Jurriën Timber te veel last houdt van een liesblessure.

WK voetbal

Nederland begint zondag 14 juni aan het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

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