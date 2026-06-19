Abdukodir Khusanov heeft zich donderdag van zijn beste kant laten zien. De verdediger van Manchester City zorgde voor een heftig incident met een cameraman op het WK, maar daarna maakte hij het ook weer goed.

Khusanov maakte woensdagnacht zijn WK-debuut met Oezbekistan. Het land verloor met 1-3 van Colombia, maar het meest opvallende moment vond plaats rondom de verdediger. Khusanov de Colombiaan Luis Diaz afstoppen met een keiharde tackle. Echter haalde hij vol de cameraman onderuit. De medewerker had hier zo veel last van, dat hij zelfs even gestrekt ging. Het duel werd even stil gelegd en de cameraman kreeg medische ondersteuning.

🚨🇺🇿 Khusanov’s tackle obliterates Luis Diaz and the cameraman. 😱⚽ Camera worth thousands of dollars destroy with the operator needing medical attention🚑💥 pic.twitter.com/LxftcZkBIy — City Exclusives (@city_exclusives) June 18, 2026

Cadeau voor de cameraman

De 22-jarige Khusanov schrok enorm van het incident. Daarom besloot hij donderdag een cadeautje op te sturen naar de cameraman. De mensen van de Oezbeekse voetbalbond achterhaalden wie de man was, zodat Khusanov zijn cadeau op kon sturen.

Khusanov besloot om een van zijn shirtjes aan de cameraman te schenken. En niet alleen dat. De Oezbeekse verdediger zette er ook zijn handtekening op en een veelzeggende boodschap. "Het spijt me", stond met stift op het shirt geschreven.

WK-debutant Oezbekistan

Het raken van Diaz en de cameraman leverde Khusanov geen kaart op en dus kan hij in het vervolg van het toernooi Oezbekistan nog helpen. Dat is ook nodig, nadat zijn land de eerste wedstrijd op het WK met 3-1 verloor. Als Oezbekistan nog iets van het eerste WK ooit wil maken, dan moet er resultaat gehaald worden in de laatste twee groepswedstrijden. Eerst speelt de debutant tegen Portugal en de laatste wedstrijd is tegen DR Congo.

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