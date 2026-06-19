WK VOETBAL

Opmerkelijke excuses WK-voetballer na spijkerharde tackle op... cameraman

Redactie Sportnieuws.nl • 19 juni 2026 om 09:35 / Update: 45 minuten geleden
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Opmerkelijke excuses WK-voetballer na spijkerharde tackle op... cameraman
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Abdukodir Khusanov zegt sorry nadat hij de cameraman onderuit schoffelde. © Getty Images en Instagram

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Redactie Sportnieuws.nl • 19 juni 2026 om 09:35 / Update: 45 minuten geleden

Abdukodir Khusanov heeft zich donderdag van zijn beste kant laten zien. De verdediger van Manchester City zorgde voor een heftig incident met een cameraman op het WK, maar daarna maakte hij het ook weer goed.

Khusanov maakte woensdagnacht zijn WK-debuut met Oezbekistan. Het land verloor met 1-3 van Colombia, maar het meest opvallende moment vond plaats rondom de verdediger. Khusanov de Colombiaan Luis Diaz afstoppen met een keiharde tackle. Echter haalde hij vol de cameraman onderuit. De medewerker had hier zo veel last van, dat hij zelfs even gestrekt ging. Het duel werd even stil gelegd en de cameraman kreeg medische ondersteuning.

Cadeau voor de cameraman

De 22-jarige Khusanov schrok enorm van het incident. Daarom besloot hij donderdag een cadeautje op te sturen naar de cameraman. De mensen van de Oezbeekse voetbalbond achterhaalden wie de man was, zodat Khusanov zijn cadeau op kon sturen.

Khusanov besloot om een van zijn shirtjes aan de cameraman te schenken. En niet alleen dat. De Oezbeekse verdediger zette er ook zijn handtekening op en een veelzeggende boodschap. "Het spijt me", stond met stift op het shirt geschreven.

WK-debutant Oezbekistan

Het raken van Diaz en de cameraman leverde Khusanov geen kaart op en dus kan hij in het vervolg van het toernooi Oezbekistan nog helpen. Dat is ook nodig, nadat zijn land de eerste wedstrijd op het WK met 3-1 verloor. Als Oezbekistan nog iets van het eerste WK ooit wil maken, dan moet er resultaat gehaald worden in de laatste twee groepswedstrijden. Eerst speelt de debutant tegen Portugal en de laatste wedstrijd is tegen DR Congo.

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