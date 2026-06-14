Een dag voor de eerste WK-wedstrijd tegen Japan heeft Ronald Koeman duidelijkheid gegeven over de fitheid van zijn selectie. Daarin werd ook de status van Memphis Depay besproken en dat zorgde voor een bijzondere update. Waar iedereen dacht dat hij nog niet fit genoeg zou zijn voor het duel met Japan, lijkt die vork toch iets anders in de steel te zitten.

Zoals gebruikelijk liet Koeman weinig los over zijn opstelling voor het openingsduel met Japan. De bondscoach wilde bijvoorbeeld nog niet prijsgeven wie er in de spits zal starten. In de afgelopen interlands begon Donyell Malen nog in de basis bij Oranje, maar de aanvaller wist in de oefenduels met Algerije en Oezbekistan niet tot scoren te komen. Ondanks meerdere grote kansen bleef een doelpunt uit, waardoor de concurrentiestrijd voorin nog altijd volledig open lijkt te liggen.

Over één naam op het wedstrijdformulier schepte Koeman wél duidelijkheid. Bart Verbruggen is fit genoeg om te starten tegen Japan. De doelman van Brighton viel vorige week in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan nog geblesseerd uit en was lange tijd een vraagteken voor de WK-opener, maar is op tijd hersteld. Koeman maakte daarnaast ook direct de keepersrangorde bekend: Mark Flekken is de tweede doelman, terwijl Robin Roefs als derde keeper aan het toernooi begint.

Fitheid van Memphis Depay

Ook de fitheid van Memphis Depay was in aanloop naar het WK een belangrijk gespreksonderwerp. De topscorer aller tijden van Oranje sloot pas later aan bij de selectie, maar volgens Koeman heeft de aanvaller de afgelopen dagen flinke stappen gezet. "Hij zou kunnen starten, hij heeft in de tien dagen dat hij bij ons is aangesloten veel stappen gemaakt en is fitter geworden. Hij kan zeker een belangrijke rol vervullen op dit WK", aldus de bondscoach. Daarmee lijkt ook Memphis klaar voor een hoofdrol op het wereldkampioenschap.

Nederland - Japan

Nederland begint zondag om 22.00 uur aan het WK met de eerste groepswedstrijd tegen Japan in het Dallas Stadium. Daarna wachten nog duels met Zweden in Houston en Tunesië in Kansas City.

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