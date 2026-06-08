Het Nederlands elftal kreeg vlak voor de oefenwedstrijd voor WK een flinke klap te verwerken. Verdediger Jurriën Timber blijkt toch niet fit genoeg en zal het eindtoernooi missen. Bondscoach Ronald Koeman gaf daar vlak voor het duel met Oezbekistan meer uitleg over.

"De laatste dagen hadden we steeds meer het idee dat het deze beslissing zou worden", reageerde Koeman bij de NOS op de liesblessure van de Arsenal-verdediger. "Uiteindelijk hebben we met hem gezeten en helaas deze beslissing moeten nemen." De bondscoach riep Lutsharel Geertruida op als vervanger.

Timber speelde ruim een week geleden nog bijna een uur mee in de Champions League-finale van Arsenal tegen Paris Saint-Germain, maar haakt nu toch af. Koeman wil de Engelse club echter niet de schuld in de schoenen schuiven: "Je kan de club niks kwalijk nemen. Het is de finale van de Champions League. Maar het heeft duidelijk niet geholpen."

"Als wij nu nog één wedstrijd hadden moeten spelen, had hij het kunnen doen. Maar niet een heel eindtoernooi. Hij is al lang niet fit en heeft nog altijd klachten. Dat verbetert niet dus dan neem je de beslissing."

Langer wachten geen optie

Het WK duurt meer dan een maand en dus had het ook nog een optie kunnen zijn om Timber tijdens de eerste duels te laten herstellen. Dat was voor de bondscoach echter geen serieuze optie: "Met hem zijn we met acht verdedigers en zonder hem zijn we met zeven. Dat is één te weinig. Dan moet je een beslissing nemen. We hadden Lutsharel Geertruida en Ian Maatsen tot en met de oefenwedstrijd tegen Algerije bij de groep dus zoveel pijn lijden we ook niet."

Volgens Koeman was de kans ook heel klein dat Timber de komende tijd zou herstellen: "We hebben niet langer gewacht, want de verwachting was ook niet dat het snel beter zou gaan."

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