Er was het nodige te doen om de bekendmaking van de WK-selectie van Oranje. Niet iedereen kon zich vinden in de keuzes van bondscoach Ronald Koeman. Toch stond Koeman niet geheel alleen in zijn keuzes, zo blijkt uit de woorden van aanvoerder Virgil van Dijk.

Rond de bekendmaking van de Oranje-selectie voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico ontstond flink wat discussie. Zo begreep niet iedereen waarom PSV-middenvelder Joey Veerman en Liverpool-verdediger Jeremie Frimpong thuis moesten blijven.

Overleg

Het zijn natuurlijk moeilijke keuzes voor de bondscoach. Er zijn veel spelers die hopen op een plek in de WK-selectie. Koeman hoeft die keuzes in elk geval niet helemaal in zijn eentje te maken. De winnaar van het EK van 1988 krijgt hulp van meerdere mensen. Zo overlegt hij niet alleen met zijn staf, maar ook met zijn aanvoerder.

Dat onthulde Van Dijk in een interview met het AD. "We hebben een erg goede relatie en spreken elkaar vaak, bijvoorbeeld op de dag voor de bekendmaking."

Waar ze het dan over hebben? "Ja, we bespreken dan de karakters en de samenstelling van de groep. Ik geef zeker mijn mening", zo vertelde de topverdediger die in clubverband al jaren uitkomt voor Liverpool.

Toch kent de 35-jarige centrale verdediger zijn plek, en deelt alleen zijn kijk op zaken. "Ik zal hem nooit vertellen wie hij wel of niet thuis moet laten. Dat beslist hij zelf", aldus Van Dijk over zijn contact met Koeman over de samenstelling van de WK-selectie.

Eerste groepswedstrijd

Zondagavond staat de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op de planning. Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal er worden afgetrapt tegen Japan in het Dallas Stadium in de Amerikaanse staat Texas.

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