Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zijn twee grootheden in de geschiedenis van het Nederlands voetbal, maar de twee zaten elkaar ook regelmatig in de weg. De schuld daarvan leggen ze bij de huidige bondscoach van Oranje Ronald Koeman.

Presentator Wytse van der Goot vraagt in de Ziggo-podcast of de twee vinden dat trainers en media een beetje gelijk hadden toen ze stelden dat ze niet samen op een middenveld konden spelen.

“Ik kan niet wachten tot Noa komt, of Hélène, maakt niet uit”, reageert oud-voetballer Van der Vaart cynisch, doelend op de andere Ziggo-presentatrices Vahle en Hendriks. “Nee, kom op nou Wytse, jij als voetballiefhebber... Koeman is daarmee begonnen, domste opmerking ooit.”

Marco van Basten

Sneijder is het helemaal eens met zijn vriend en oud-ploeggenoot. “Goede voetballers kunnen toch altijd samen. Dat was eigenlijk wat Van Basten ook deed, hè”, aldus de voormalig middenvelder, doelend op de periode tussen 2004 en 2008 waarin Marco van Basten bondscoach was. “Die zei gewoon: ‘Ja, ik heb een paar goede voetballers en die moet je opstellen.' En dan de rest ja, moet je aanvullen. Zo is het toch?”

Nederland - Zweden

“Maar dat is altijd als er iets wordt geroepen”, gaat Sneijder verder. “Dan gaan ze ermee aan de haal. En dat deden de media toen. Want als dat nooit geroepen was geweest… Ik kan me een wedstrijd herinneren, thuis Nederland - Zweden, stonden we wel samen op het middenveld. Hebben we Zweden helemaal zoek gespeeld.”

Van der Goot: “Was dat met die assist van Afellay toen?” Van der Vaart: “Ja, Afellay had geloof ik twee goals en vier assists.” Sneijder: “We wonnen 4-0, geloof ik. Zweden kwam naar Nederland en die zaten echt in een flow hè. Dat was echt een goede ploeg.”

De twee doelen op een wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2012. Oranje won in de Amsterdam Arena met 4-1 met inderdaad twee goals en een assist van Afellay. Van der Vaart en Sneijder speelden allebei de hele wedstrijd en waren ook allebei goed voor een assist.

Van der Vaart: “Hoe heet die blonde van PSV? Die zei toen iets in de krant en toen keken wij elkaar aan van: nou eh. Toivonen had iets gezegd van nou dat gaan we wel even doen. Toen was het kermis.”

'Ik denk dat Koeman daar van heeft geleerd'

Sneijder brengt het gesprek terug naar de opmerking van Koeman: “Weet je wat het is? Toen werd iets de wereld ingebracht wat eigenlijk helemaal niet nodig was. Dat was klote. Want als je het juist had omgedraaid en je had gezegd van ja deze twee spelen bij mij altijd op het middenveld, omdat ze goede voetballers zijn. Dan had iedereen dat aangenomen.”

Van der Vaart: “Of je had ook kunnen zeggen van nou weet je wat, ze zijn zo goed, we gaan wel zorgen dat ze samen kunnen spelen. Hè, want ik bedoel in 2008 stond hij linksbuiten bijvoorbeeld. En in 2010 stond ik linksbuiten. Je kon heel veel kanten op. Alleen als iemand zegt: ’Ze kunnen niet samen spelen’, dat betekent dat één van ons niet gaat spelen. En ik denk dat Koeman daar ook wel van geleerd heeft. Hij was toen een jonge coach natuurlijk.”

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