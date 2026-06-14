Arjen Robben stal namens Oranje twaalf jaar geleden de show op het WK voetbal in Brazilië. De ex-stervoetballer kon later in zijn loopbaan een gigantisch contract tekenen, maar zag daar vanaf. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast vertelt analist Robert Maaskant: "Ik belde zijn vader op, maar die zei: joh, hij heeft daar géén trek in."

"Dat was natuurlijk een show van wereldklasse, die echt uit het niets kwam", doelt Maaskant op de openingswedstrijd van het WK voor Oranje in 2014, 5-1 tegen wereldkampioen Spanje. "Overigens had ik het liever gehad dat het vier jaar eerder in de WK-finale was geweest tegen Spanje. Maar goed, het was enigszins een revanche met die wereldgoal van Robben."

Gouden Bal voor Robben

De oud-voetbaltrainer vindt dat de buitenspeler in 2014 meer erkenning had verdiend. "Wat was die gozer (Robben, red.) ook goed. Als je nou praat over wereldkampioen worden, dan moet je dus een speler in je elftal hebben die iets extra's kan. Dat was Robben natuurlijk jarenlang... We hebben het vaak over Sneijder én Van Persie, maar Robben was degene die écht het verschil maakte. Niet voor niets dat mensen zeggen dat hij in 2014 de Gouden Bal had moeten winnen", vervolgt Maaskant.

Aanbod van miljoenen afgeslagen

Maaskant onthult daarnaast dat Robben ooit een gigantisch aanbod uit China naast zich neerlegde. De oud-international kon volgens hem een ongekend salaris opstrijken, maar bedankte vriendelijk voor de interesse. "Ik werd gebeld door een Chinese club, daar kon hij 35 miljoen euro netto verdienen", verklapt de ex-trainer van FC Groningen. Uiteindelijk koos de oud-topvoetballer ervoor om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, al kwam hij daar later op terug met nog één jaar bij De Trots van het Noorden.

"Dus ik belde zijn vader op, maar die zei: joh, hij heeft daar géén trek in. Geen enkele behoefte. Hij ging liever nog een jaartje bij Groningen voetballen", weet Maaskant nog goed. "Ze hadden wel, moet ik heel eerlijk zeggen, een klein beetje een verkeerd beeld van China. Ze dachten echt nog dat ze daar met paard en wagen rondreden, maar het ging over een club in wereldstad Shanghai", besluit Maaskant zijn anekdote.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl nemen analisten Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie tijdens het openingsduel van de Verenigde Staten uitgebreid door. Ook de andere Nederlandse invloeden rondom die wedstrijd komen aan bod.

Ook wordt vooruitgekeken naar het eerste duel van Marokko tegen Brazilië. Verder bespreken Maaskant en Boussaboun de prestaties van Cody Gakpo bij Oranje. Daarbij komt de vraag op tafel of de aanvaller ooit kan uitgroeien tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Dat en nog veel meer hoor je vanaf 7.30 uur in je favoriete podcastapp.

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