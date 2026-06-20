Het Nederlands elftal boekte zaterdagavond een fraaie zege tegen Zweden in de tweede groepswedstrijd van het WK (5-1). Toch waren er ook enkele minpunten. Zo kwam onder meer aanvoerder Virgil van Dijk niet geheel ongehavend uit de strijd.

Na afloop verscheen Van Dijk voor de microfoon van de NOS. Daar gaf de aanvoerder aan dat hij een flinke tik kreeg tijdens het duel tegen Zweden. "Ik kreeg een tik op mijn heup en ik voelde mijn bovenbeen niet meer. Dus dat was een beetje heel gek", zo legde Van Dijk uit. "Maar het was waarschijnlijk een zenuw."

Ondanks de tik verwacht de aanvoerder van Oranje geen problemen. Hij denkt de komende dagen gewoon aan te kunnen sluiten bij de trainingen en inzetbaar te zijn. "Ik denk dat het wel meevalt, maar we zullen het zo zien", zo besloot Van Dijk.

Zorgen om Frenkie de Jong

Ook om de fitheid van Frenkie de Jong was het nodige te doen. Zo maakte hij zich zorgen of hij wel kon starten. Dat had allemaal te maken met een incident eerder deze week.

"We hadden een botsing op de training, en ik was daar ook bij betrokken", zo legde de middenvelder uit. "Daar had ik was schade aan overgehouden, maar uiteindelijk was het oké."

De Jong gaf aan dat hij zeker pijn voelde tijdens het duel tegen Zweden, al was het nog wel te doen. Of hij ook de komende dagen kan trainen is nog wel de vraag. Toch houdt hij de moed erin. "We gaan zien hoe de reactie gaat zijn, maar ik heb daar wel vertrouwen in", zo besloot De Jong.

Alles over het WK voetbal

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover