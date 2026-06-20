Cody Gakpo toonde zaterdagavond zijn grote klasse door twee doelpunten te scoren in het WK-duel tegen Zweden. Helaas was er toch een minpuntje rond de Oranje-aanvaller. Hij moest namelijk aan het einde van de twee helft met pijntjes naar de kant.

In de negentigste minuut werd Gakpo naar de kant gehaald voor Noa Lang. Nadat hij het veld had verlaten en langs de zijlijn zat, richtte de camera zich op hem. Wat vervolgens in beeld kwam, zou zomaar voor de nodige zorgen kunnen zorgen.

De aanvaller van Liverpool zat namelijk met een zak ijs op zijn rechterarm. Het is te hopen dat Gakpo geen serieuze schade heeft opgelopen tijdens het duel met Zweden.

Van grote waarde

Gakpo bewees zaterdagavond opnieuw hoe belangrijk hij is voor Oranje. In de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Zweden was de aanvaller betrokken bij drie Nederlandse doelpunten. Al in de vijfde minuut bediende hij Brian Brobbey, die de openingstreffer in de touwen werkte.

Ook na rust drukte Cody Gakpo zijn stempel op de wedstrijd. De aanvaller stond op de juiste plek om de 3-0 van dichtbij binnen te werken, na goed voorbereidend werk van invaller Crysencio Summerville. Even later was het opnieuw raak voor Gakpo: hij werd weer geassisteerd door Summerville, kapte naar binnen en schoot overtuigend de 4-0 binnen.

Volgende ronde

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 5-1. Door dit resultaat is het Nederlands elftal nagenoeg zeker van een plaats in de volgende ronde van het wereldkampioenschap.

Na twee groepswedstrijden gaat Nederland aan kop in groep F met vier punten. Zweden staat tweede met drie punten, terwijl Japan (één punt) en Tunesië (nul punten) later op zaterdag nog tegenover elkaar staan. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich rechtstreeks voor de zestiende finales. Daarnaast gaan ook de acht beste nummers drie van de twaalf groepen door naar de knock-outfase.

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