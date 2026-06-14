Het Nederlands elftal speelt zondag de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Het is inmiddels traditie dat de fans van Oranje in een grote mars richting het stadion trekken en dat is in Dallas ook weer het geval. De Nederlands fans nemen daar momenteel de hele stad over.

Nederland en Japan trappen zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd af in Dallas en daar is het dan zeven uur vroeger. Enkele uren voor de aftrap in het AT&T Stadium verzamelden duizenden Oranje-fans zich in de Amerikaanse stad om vervolgens in een mars richting het stadion te lopen. Dat is inmddels traditie geworden bij eindtoernooien en maakt in het buitenland vaak indruk. Zo gingen de beelden twee jaar geleden bij het EK in Duitsland nog de wereld over.

Ook in de Verenigde Staten lopen de fans van het Nederlands elftal weer gezamenlijk in grote getalen naar het stadion. In Dallas werd dat zondag dus voor de eerste keer dit WK gedaan. Daar wist de lokale bevolking waarschijnlijk niet wat het overkwam.

Mars naar het stadion

Supporters van het Nederlands elftal zijn in een lange optocht op weg naar Dallas Stadium, waar Oranje om 22.00 uur Nederlandse tijd aan het eerste duel op het WK begint. Een woordvoerder van de KNVB zegt dat hij van de plaatselijke autoriteiten heeft vernomen dat er ruim 15.000 fans meelopen. Ze dansen en springen van links naar rechts, op het ritme van het bekende liedje van Snollebollekes. Ze zingen hard mee met nummers van André Hazes en andere Nederlandse artiesten

De KNVB heeft de beschikbare 5000 kaartjes voor het duel met Japan aan trouwe fans verkocht. Het is onbekend hoeveel supporters op een andere manier een kaart voor de wedstrijd in het overdekte stadion met ruim 70.000 zitplaatsen hebben bemachtigd. Ook veel Amerikanen hebben zich aangesloten bij de stoet. Zij dragen eveneens oranje shirts en hebben het uitstekend naar hun zin.

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