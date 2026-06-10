Marten de Roon ziet op het komende wereldkampioenschap een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd als begeleider van ontevreden Oranje-internationals. "Ik ben iemand die observeert en veel ziet. Groepsdynamiek is bij een eindtoernooi heel belangrijk. Ik kan op dat vlak iets toevoegen", zegt de 35-jarige middenvelder van Atalanta, die de oudste speler in de WK-selectie van het Nederlands elftal is.

De Roon had tot voor kort niet durven dromen dat hij mee zou mogen naar de Verenigde Staten. In maart 2024 speelde hij zijn laatste interland. Hij miste vervolgens door een blessure het EK in Duitsland, waarna Koeman hem liet weten zijn selectie te verjongen en in principe geen beroep meer op hem te doen. "Koeman en ik hebben daar toen via FaceTime 25 minuten over gesproken. Ik vond het eigenlijk wel een logische keuze, maar ik zei ook: ik zal nooit bedanken, dus weet dat ik beschikbaar ben als u mij nog eens nodig heeft."

Glimlach op gezicht

Dat moment leek niet meer te komen, totdat PSV'er Jerdy Schouten begin april een zware kruisbandblessure opliep. "In de tussentijd had ik nog wel eens met Koeman gesproken, maar dat was zonder hoop en verwachtingen", vervolgt De Roon. "Toen de pers erover begon te schrijven, dacht ik: wie weet. Bij mezelf heb ik nooit de hoop of verwachting aangewakkerd. Als het dan toch niet gebeurt, is het een teleurstelling en ben je er kapot van. Toen ik het belletje van de bondscoach kreeg, verscheen er een glimlach op mijn gezicht. Die gaat er denk ik ook niet meer vanaf voorlopig."

Oranje bereikte op het EK van 2024 de halve finale, waardoor de selectie vanaf het begin van de voorbereiding bijna anderhalve maand bij elkaar was. "Als ik dat zo meekreeg, zijn daar toen wel wat dingetjes geweest in de groep. Daardoor heeft volgens mij de bondscoach wel zoiets gehad van: ik wil daarin nu zoveel mogelijk creëren", aldus De Roon. "Je hebt 26 ego's bij elkaar. Spelers die bij hun club vaak de beste of een van de beste spelers zijn. Nu ben je een van de 26 spelers. Dat is ontzettend moeilijk. Je krijgt te maken met jongens die niet spelen."

Goed communiceren

De Roon omschrijft die groep als de 'groep van 20 tot en met 26'. "Bij die groep zit ik nu misschien zelf ook wel. Ik denk dat het goed is als er teleurstelling is en mensen boos zijn. Je kan een slechte dag hebben, dat is geen probleem. Maar daarna moeten we weer bij elkaar komen. Ik kan zulke dingen goed aanhoren en mensen iets positiefs meegeven. Als je goed communiceert, kun je heel veel wegnemen bij mensen."

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