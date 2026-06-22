De FIFA heeft met veel bombarie het WK voetbal gepresenteerd en gehypet, maar in het regelboek is er ook stilletjes iets veranderd dat grote gevolgen heeft voor de groepsfase. De regels bij een gelijke stand tussen twee teams zijn voor deze editie aangepast. Dat heeft mogelijk grote gevolgen voor het Nederlands elftal in de strijd om de groepswinst.

De zogeheten tiebreaker op het WK is weleens vaker aan verandering onderhevig geweest. Voor het WK van 1962 werden er bijvoorbeeld nog wedstrijden gespeeld tussen landen die gelijk geëindigd waren op punten, om te bepalen wie er door mocht naar de volgende ronde. Daarna werd er op twee WK's gewerkt met doelpuntengemiddelde (goals gescoord gedeeld door het aantal tegengoals) en sinds 1970 was doelsaldo (goals gescoord min aantal tegengoals) leidend om de doorslag te geven. Daar is op het WK 2026 verandering in gekomen.

Onderling resultaat gaat boven doelsaldo

Bij een gelijke stand in de poule wordt er nu in eerste instantie gekeken naar onderling resultaat. Dat gaat als volgt in z'n werk: als het aantal punten gelijk is tussen landen die op een plek eindigen om door te gaan naar de knock-outfase, dan gaat het land met een beter onderling resultaat ten opzichte van de concurrent naar de beste plek in de groep.

Officieel heet de regel 'het beste doelsaldo uit de groepswedstrijden tussen de betreffende landen'. Zo heeft de FIFA dus het woord onderling resultaat niet officieel genoemd. Bij een gelijkspel is er geen onderlinge winnaar en dus moet er in dat geval gekeken worden naar de derde tiebreaker: het aantal gescoorde doelpunten in het onderlinge duel. Pas als er dán nog geen verschil is gemaakt in de stand, wordt er gekeken naar het totale doelsaldo.

Spannende strijd tussen Nederland en Japan

Voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd van Oranje is het ongemeen spannend in de strijd om de koppositie. Zowel Nederland als Japan staat na twee duels op vier punten met een doelsaldo van +4. De ploeg van Ronald Koeman staat echter bovenaan doordat het één doelpunt meer heeft gemaakt dan het Aziatische land.

Er bestaat een scenario waarin Nederland en Japan exact gelijk eindigen. Dit is bijvoorbeeld zo als Oranje met 1-0 wint van Tunesië en de Japanners met 2-1 winnen van Zweden. Dan staan beide teams in punten, onderling resultaat, doelsaldo en gemaakte doelpunten gelijk. Voor dat scenario heeft de FIFA nog een andere regel bedacht om twee ploegen uit elkaar te houden.

Fair Play-klassement mogelijk beslissend

Dan komt het namelijk aan op het Fair Play-klassement. Op dat vlak heeft Oranje een grote achterstand voorafgaand aan het laatste groepsduel. Japan heeft in twee wedstrijden geen enkele kaart gekregen, terwijl Nederland er al drie heeft ontvangen. Als dat zo blijft, wint Japan de groep bij een exact gelijke stand. Een rode kaart is overigens meer minpunten waard en kan de boel dus volledig op de schop gooien.

Zelfs als beide teams toch ook in het Fair Play-klassement precies gelijk eindigen, is er nog een laatste regel om de twee landen uit elkaar te houden. Dan wint het land met de hoogste notering op de FIFA-ranking de groep. Op die ranglijst staat Nederland achtste en Japan achttiende. Als het daarop aankomt, is Oranje dus in het voordeel.

De beslissing bij een gelijke stand is voor de volledigheid als volgt:

Puntenaantal

Onderling resultaat

Doelsaldo over alle drie de groepswedstrijden

Aantal gescoorde goals in alle groepsduels

Fair Play: minste minpunten op basis van gele en rode kaarten*

Hoogst gerankte land op de FIFA wereldranglijst

*Een gele kaart is -1, twee keer geel en rood is -3, direct rood is -4 en direct rood na geel is -5. Het land met de minste minpunten gaat dan boven het andere land.

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