Bartina Koeman, de vrouw van bondscoach Ronald Koeman, vertelde laatst dat zij graag zou zien dat hij af en toe eens wat vrolijker moest doen. De bondscoach komt vaak heel serieus en soms wat nukkig over, maar Robert Maaskant en Hedwiges Maduro vinden dat hij dat lekker moet blijven. "Ik vind hem juist wel fijn overkomen."

Het was een mooi moment op de persconferentie vlak voor vertrek naar Amerika. Ronald Koeman zat er fris bij en reageerde veelal opgewekt op de vragen die hij op zich afgevuurd kreeg. Heel anders dan hoe hij normaal met die vragen omging, dan is hij soms wat nukkig. "Mijn vrouw heeft mij een boodschap meegegeven", zei hij toen. "Dat ik wat vrolijker moest doen, dat ga ik proberen", vertede hij met een knipoog.

Beluister hieronder de eerste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Karakter van Koeman

In de grote voorbeschouwende aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalshow vinden Robert Maaskant en Hedwiges Maduro juist niet dat hij daarin moet veranderen. "Als hij nu ineens leuk gaat doen, dan denkt iedereen ook weer dat hij toneel aan het spelen is. Dat moet je ook niet hebben", vindt Maduro. "Hij moet gewoon zichzelf zijn. Als hij zo wilt zijn, is dat prima. Ik vind hem juist wel relaxed overkomen. Hij is heel duidelijk."

Wanneer presentator Damian Vlottes opwerpt dat hij soms wat nukkig kan zijn, grijpt Maaskant in. "Het is ook een Groninger, hè. Het zit een beetje in zijn karakter." Daarna werpt Maduro ook nog een punt op. Koeman wordt nu vaak afgerekend op zijn humeur bij de persconferenties, waar hij vaak een onderonsje heeft met Valentijn Driessen, soms is dat negatief. "Dat heeft elke bondscoach wel", merkt Maduro op. "Dan is er altijd wel wat, daar zit Valentijn ook een beetje op."

Clashes met Driessen

Verslaggever Rick Kraaijeveld legt uit dat dit júíst past bij Koeman. "Juist op die momenten kan hij op zijn manier ook ineens heel grappig uit de hoek komen. Dat is een beetje het spel dat erbij hoort." Vervolgens wordt er aan Maduro gevraagd hoe hij naar de toekomst van Koeman bij Oranje kijkt. Heeft hij er nog zin in?

"Ik weet het eigenlijk niet of hij nog doorgaat, ik ken zijn privé situatie niet goed genoeg. Ik zit meer aan de kant." De vrouw van Koeman lijdt aan chronische kanker en dat heeft grote invloed. "Het zou zomaar kunnen dat het daarom zijn laatste kunstje is. Maar op andere gronden zie ik geen reden waarom hij niet door zou gaan. Ik zie ook niet zomaar een vervanger komen", vindt hij.

"Iedereen roept nu wel dat Arne Slot (ontslagen trainer van Liverpool, red.) vrij is, maar die wil denk ik gewoon nog een club trainen. Peter Bosz (trainer van PSV, red.) was wel de ideale ma geweest, maar die heeft verlengd bij PSV", somt Maduro eventuele kandidaten op. Maaskant heeft ook nog wel een kandidaat: Erik ten Hag. "Hij heeft in ieder geval een clausule in zijn contract staan."

Palmares van Koeman

Kraaijeveld denkt dat Koeman wel meerdere redenen heeft om te stoppen. "Het zou ook een perfect moment zijn voor hem. Hij heeft dan alle toernooien met Oranje meegemaakt. Hij heeft in zijn eerste termijn de finale van de Nations League gehaald, de halve finale van het EK bereikt en straks misschien een mooie klassering op het WK. Dan heeft hij het prima gedaan."

Maaskant denkt dat Koeman niet meer gedreven wordt door zulke prestaties. "Hij doet dit puur voor de lol en zal dat blijven doen zolang hij er lol in blijft houden." Wanneer hem wordt gevraagd of de KNVB rekening moet houden met de privésituatie van Koeman zegt de oud-trainer het volgende. "De KNVB moet kiezen vooor de beeste coach die goed past bij het Nederlands elftal en dat doen ze op dit moment ook, vind ik", waarmee hij aangeeft dat Koeman nog altijd de beste man op de juiste positie is.

Bekijk hieronder de eerste aflevering.

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