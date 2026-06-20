Met de klinkende 5-1 zege heeft Nederland enorm goede zaken gedaan in groep F. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Japan leverde het tweede duel van Oranje dit WK een weergaloze show op. Zweden werd bij vlagen volledig weggespeeld met Brian Brobbey en Cody Gakpo als absolute uitblinkers. De overwinning van de mannen van bondscoach Ronald Koeman schreven daarbij zelfs geschiedenis. Oranje heeft met de zege op Zweden namelijk een record van Brazilië uit 1966 veroverd.

Het Nederlands elftal dankzij de klink de overwinning zaterdagavond nu veertien WK-duels op rij ongeslagen. Tot het gelijkspel tegen Japan (2-2) deelde Nederland dat record nog met de Braziliaanse ploegen van de late jaren vijftig en zestig. Met de overwinning op Zweden staat Oranje nu alleen aan de top.

Bij de reeks worden nederlagen na strafschoppen niet meegerekend. Oranje strandde in 2014 als 2022 na penalty's tegen Argentinië.

Opmerkelijke reeks

De laatste keer dat Nederland verloor op een WK was in 2010, in de finale tegen Spanje (1-0 na verlenging). Daarna volgden succesvolle campagnes in 2014 en 2022, met zeges op onder meer Spanje (5-1), Brazilië (3-0) en de Verenigde Staten (3-1). In 2018 ontbrak Oranje na een mislukte kwalificatie.

Braziliaans record sneuvelt

Brazilië verloor op de WK's van 1958 en 1962 geen enkele wedstrijd. In 1966 maakte Hongarije een einde aan die reeks van dertien ongeslagen duels. Zaterdag, in het Houston Stadium, passeerde Oranje dat getal met de veertiende ongeslagen wedstrijd op rij.

Nederland breidde tegen Zweden ook een ander record uit. België versloeg Oranje voor het laatst in de groepsfase van een WK, in 1994 in de Verenigde Staten (1-0). Sindsdien bleef Nederland achttien groepswedstrijden op rij zonder nederlaag. Toch geeft dit nog geen garantie voor succes, want een wereldtitel ontbreekt nog altijd voor Oranje. Wie weet kunnen de mannen van Koeman daar deze editie verandering in maken.

Oranje kan record verder uitbreiden

Oranje speelt vrijdagnacht haar laatste groepsduel tegen Tunesië. Dan krijgen ze dus de kans om het record verder te verstevigen met de vijftiende ongeslagen wedstrijd. Het Afrikaanse land ging in de eerste ronde met pijnlijke cijfers onderuit tegen Zweden (5-1). Zondagnacht speelt Tunesië tegen Japan, nadat eerder deze week de bondscoach op straat werd gezet.

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