Het WK voetbal staat voor de deur. Over ruim een week wordt er afgetrapt door Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal komt op 14 juni voor het eerst in actie. Oranje krijgt te maken met een grote wijziging ten opzichte van het vorige wereldkampioenschap in Qatar.

Oranje reist op 4 juni, een dag na de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, af naar de Verenigde Staten. De eerste paar dagen verblijft het in New York, waar wordt afgesloten met een oefenduel met Oezbekistan. Daarna reist de selectie van Nederland af naar Kansas City, waar het basiskamp is tijdens het WK.

FIFA introduceert nieuwe technologie voor WK 2026

De 26 spelers van het Nederlands elftal moeten ook nog hun gezicht laten zien op de mediadag van de FIFA. Daar worden niet alleen beelden gemaakt, maar ook een scan genomen. Die is belangrijk voor het geavanceerde buitenspelsysteem dat de FIFA heeft geïntroduceerd voor het WK. Dit systeem moet er voor zorgen dat er sneller beslissingen worden genomen.

De assistent ontvangt een realtime audio-waarschuwing als een speler meer dan 10 cm buitenspel staat. De innovatie werd al getest op het WK voor clubs, maar toen was er sprake van een signaal bij buitenspel van 50 centimeter of meer. Het foefje is niet helemaal waterdicht. De technologie kan nog steeds niet de dichtstbijzijnde buitenspelsituaties detecteren en er zijn beperkingen als spelers op de grond liggen of als er meerdere spelers te dicht bij elkaar staan.

Gevaarlijke situaties voorkomen

De FIFA hoopt hiermee niet alleen de vaart in het spel te houden. Ook moet het frustraties bij supporters en spelers wegnemen. Daarnaast wordt het risico op blessures verkleind door sneller in te grijpen. Vorig jaar belandde een speler van Nottingham Forest in een kunstmatige coma nadat hij met de paal botste. Achteraf bleek dat hij buitenspel stond.

Voor het systeem worden er door AI aangedreven 3D-avatars gemaakt van alle 1248 spelers. Dit om nauwkeurige beslissingen te kunnen maken. De scan duurt niet langer dan één seconde en hoeft maar eenmalig te worden uitgevoerd voorafgaand aan het WK. Ook is er een technologie goedgekeurd die sneller kan bepalen of een bal buiten de lijnen was voorafgaand aan een goal.

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