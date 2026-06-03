Het WK voetbal begint over ruim een week in Canada, de Verenigde Staten en Mexico en het toernooi is op z'n zachts gezegd politiek beladen. Dat komt voor een flink deel door gastland Amerika en het deelnemende Iran, dat gebombardeerd wordt door de Verenigde Staten en op zijn beurt weer Amerikaanse doelen bestookt. Bij de FIFA zal het ongetwijfeld een heet hangijzer zijn, zeker omdat de kans aanwezig is dat beide landen elkaar treffen.

Dat zit namelijk zo: in groep D zit de Verenigde Staten in een groep met Paraguay, Turkije en Australië, terwijl Iran in groep G moet afrekenen met Egypte, België en Nieuw-Zeeland. Als beide landen tweede worden in hun poule - en dat is geen onrealistisch scenario - dan staat er in de zestiende finales een wel heel pikant duel op het programma.

Mogelijke clash in knock-outfase

In dat scenario moeten de Verenigde Staten en Iran namelijk tegen elkaar voetballen. De nummers 2 van poule D en poule G treffen elkaar immers op 3 juli om 20.00 uur in de Amerikaanse stad Dallas. Het zou, gezien de politieke spanningen tussen beide landen, een scenario zijn dat bij de FIFA ongetwijfeld niet de voorkeur heeft. Vier jaar geleden speelden Iran en de Verenigde Staten op het WK van 2022 in Qatar overigens al eens tegen elkaar. Toen won Amerika dankzij een goal van Christian Pulisic (0-1).

Over de deelname van Iran was de voorbije maanden al een hoop te doen. Nadat het land in februari werd gebombardeerd door Amerika en Israël en zag dat ayatollah Ali Khaminei daarbij werd gedood, was het even twijfelachtig of het Aziatische land wel mee kon doen aan het voetbaltoernooi. President Donald Trump van de Verenigde Staten twijfelde zelfs of hij de veiligheid van de Iraanse sporters wel kon garanderen.

Wedstrijden in Verenigde Staten

Iran speelt desalniettemin de drie groepsduels 'gewoon' op Amerikaans grondgebied, maar verblijft tijdens de groepsfase niet in de Verenigde Staten. De thuisbasis werd verplaatst naar Mexico, waar de ploeg zich zal voorbereiden op een voor hun beladen WK-duels in Los Angeles en Seattle.

Bekende spelers bij Iran en Verenigde Staten

Hoewel de selectie van Iran weinig topspelers herbergt, zijn er een aantal bekende namen. Alireza Jahanbakhsh is vanuit Nederlands oogpunt de meest in het oog springende speler. Hij boekte eerder successen als speler van AZ en Feyenoord. De 33-jarige Mehdi Taremi (ex-FC Porto en Internazionale) is de grote vedette. Bij de Verenigde Staten zitten onder anderen PSV'ers Sergino Dest en Ricardo Pepi in de selectie.

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