Bondscoach Ronald Koeman kreeg vlak voor vertrek naar het WK voetbal een opdracht van de echte baas in huis. Niet van de KNVB, aanvoerder Virgil van Dijk of aanvalsleider Memphis Depay. Nee, van Bartina Koeman. "Je moet wat leuker zijn", luidt de boodschap van de vrouw van de bondscoach van het Nederlands elftal. En daar heeft ze een goed punt, want er bestaat ook een héél andere Koeman.

Laten we eerlijk zijn: zodra er een spannende tijd met Oranje aankomt, verandert Koeman langzaam van de gezellige oom op de barbecue in die buurman die boos wordt als je bal één keer in zijn tuin belandt. Elk persmoment voelt dan alsof journalisten verantwoordelijk zijn voor zijn stressniveau. Antwoorden worden korter, blikken killer en de glimlach verdwijnt sneller dan Oranje op sommige eindtoernooien.

Héél andere Koeman

En dat terwijl we allemaal weten dat er ook een héél andere Koeman bestaat. De Koeman die lacht, grapt en zichtbaar geniet van voetbal. Kijk zijn documentaire terug en je ziet geen knorrige bondscoach, maar gewoon een warme, grappige voetbalman. Op trainingsbeelden loopt hij vaak vrolijk over het veld, dollend met spelers alsof hij onderdeel is van de vriendengroep. Frenkie de Jong hangt aan zijn lippen, Virgil van Dijk heeft zichtbaar respect voor hem en spelers lopen echt niet voor niets met hem weg.

Maar zet er een microfoon voor en plots verschijnt 'chagrijnige Ronald' weer ten tonele. En dat is eigenlijk zonde. Want voetbal draait óók om plezier. Kijk naar Arne Slot. Die weet zelfs een verhaal over een ingooi nog charmant te brengen. Of neem de 78-jarige Dick Advocaat, die bezig is aan zijn vermoedelijk laatste kunstje met Curaçao. Iedereen geniet van hem. Waarom? Omdat hij ontspannen is, zichzelf durft te zijn en af en toe een heerlijke one-liner eruit gooit.

Terechte opmerking van Bartina

Koeman heeft dat ook in zich. Misschien zelfs meer dan mensen denken. Daarom was die opmerking van Bartina misschien wel de belangrijkste tactische aanwijzing richting het WK. Niet 5-3-2 of 4-3-3, niet wel of geen Memphis in de spits. Gewoon: doe eens wat gezelliger. En eerlijk is eerlijk: op die persconferentie leek het kwartje al gevallen.

Koeman oogde ontspannen, maakte een frisse indruk en leek zowaar zin te hebben in de meeste vragen van de media. Dát willen mensen zien. Niet alleen een bondscoach die presteert, maar ook eentje die een beetje plezier uitstraalt. Dus Ronald, luister deze keer gewoon naar je vrouw. Dat schijnt meestal de meest verstandige keuze te zijn.

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