Het voetbalelftal van Tunesië, een van de WK-tegenstanders van Oranje, moet een flinke tegenslag verwerken in aanloop naar het eindtoernooi in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. De ploeg ging in de laatste oefenwedstrijd tegen België hard onderuit.

In het Koning Boudewijnstadion in Brussel was België met 5-0 te sterk voor Tunesië, dat het laatste halfuur met tien man speelde. In de eerste helft creëerde België veel kansen, maar ook Tunesië werd gevaarlijk. In de 8e minuut schoot de in Nederland geboren Omar Rekik, broer van Karim Rekik, over het doel van Thibaut Courtois.

n de 28e minuut kwamen de Rode Duivels op voorsprong. Na sterk voorbereidend werk van linksbuiten Jérémy Doku kon Leandro Trossard, die met Arsenal kampioen van Engeland werd, eenvoudig binnentikken.

Na rust ging het hard. Nadat Charles De Ketelaere België op 2-0 had gezet, kreeg Ismaël Gharbi van Tunesië zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Doku. Vervolgens bepaalden doelpunten van Kevin De Bruyne, Dodi Lukébakio en Nicolas Raskin de eindstand op 5-0.

WK voetbal

Tunesië is op 26 juni om 01.00 uur 's nachts de derde tegenstander van het Nederlands elftal in Kansas City. De andere landen in groep F zijn Japan en Zweden. Oranje speelt op 14 juni de eerste wedstrijd in Japan.

Maandag speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog een laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. De selectie reisde donderdag af naar de VS en heeft daar ook de eerste training met de complete spelersgroep afgerond. Jurriën Timber sloot later aan vanwege de Champions League-finale met Arsenal.

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