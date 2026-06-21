Crysencio Summerville beleeft tot dusverre een uitstekend WK met Nederland. De vleugelaanvaller pikte zondag alweer zijn tweede doelpunt van het toernooi mee en kreeg een dag later buiten de lijnen de volgende mooie verrassing. Zijn werkgever West Ham United liet op Vaderdag zijn vader overkomen, zonder dat Summerville daar ook maar iets van wist.

West Ham nodigde Summerville uit voor een Vaderdag-video, waarin spelers vertelden over de rol van hun vader in hun carrière. De aanvaller had geen argwaan en ging gewillig voor de camera zitten. "Toen ik mijn eerste profcontract tekende, keek ik hem aan en zei: dit is ons moment. Dit is waar we voor hebben gewerkt, en ik ga je trots maken", vertelde hij over zijn vader. "Hij speelde een grote rol. Hij kwam naar wedstrijden, warm of koud, bij elk weer. Altijd als ik hem zie, krijg ik een glimlach op mijn gezicht", sprak hij vol liefde.

Summerville sprak ook openhartig over zijn eigen vaderschap. "Nu ik zelf vader ben, waardeer ik alles wat hij voor me heeft gedaan nog meer. Die mooie momenten met je kind, die koester je. Omdat ik een dochter heb, maakt ze me een beetje zachter. Ik hou van haar tot mijn dood."

De verrassing

Toen hem werd gevraagd wat hij tegen zijn vader zou zeggen als die er nu bij was, antwoordde Summerville: "I got you. Ik hou van je. En we gaan tot het einde. Alles wat jij mij hebt gegeven, probeer ik aan jou terug te geven." Op dat moment kwam zijn vader vanachter de camera aangeslopen. Summerville draaide zich om en zag hem én vloog hem direct huilend in de armen.

"Hey guys, you surprised me", klonk het zichtbaar aangedaan door het moment. Ook zijn vader was zichtbaar geëmotioneerd. "Ik ben zo trots op je, zoon. Zo trots", zei hij terwijl hij zijn zoon omhelsde.

WK-revelatie

Summerville is momenteel met Nederland actief op het WK 2026 en heeft zich al meer dan bewezen. De vleugelaanvaller scoorde bij zijn WK-debuut tegen Japan en was ook tegen Zweden trefzeker. En dan te bedenken dat hij deze interlandperiode pas voor het eerst is opgeroepen.

Ondanks zijn doelpunt liep het duel met Zweden voor hem af met flink wat schrik: in de slotfase kreeg hij een knie tegen zijn hoofd en moest hij gehecht worden. Zondag deed hij het met de basisspelers zoals gebruikelijk rustig aan en fietste ze rustig uit.

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