Het Nederlands elftal gaf in de slotfase van de openingswedstrijd op het WK tegen Japan een voorsprong uit handen (2-2), maar voor Crysencio Summerville werd het ondanks het puntenverlies een bijzondere avond. De WK-debutant bekroonde zijn eerste wedstrijd op een eindtoernooi direct met een doelpunt voor Oranje.

Sinds zijn oproep voor het Nederlands elftal stond Summerville iedere wedstrijd in de basis op de rechterflank. Dat terwijl er voorafgaand aan zijn debuut nog twijfels waren over zijn kwaliteiten op die positie, omdat de vleugelaanvaller bij zijn club West Ham doorgaans aan de linkerkant speelt. Aan die twijfels heeft de buitenspeler inmiddels snel een einde gemaakt.

In de openingswedstrijd op het WK voetbal bekroonde Summerville zijn debuut zelfs met een prachtig doelpunt voor Oranje. Toch overheersten na afloop de gemengde gevoelens bij de aanvaller door de late gelijkmaker van Japan. "Het is een heel trots moment voor mij. Ik ben heel erg blij met mijn goal en mijn debuut. Het is alleen jammer van het resultaat."

Keuze voor Oranje

Summerville had er ook voor kunnen kiezen om uit te komen voor Suriname, maar voor de aanvaller stond zijn droom altijd vast: "Ik ben heel close met mijn geboorteland, maar ik had altijd één droom, en dat was spelen voor het Nederlands elftal op het WK voetbal." Die droom kwam in Dallas uit voor de buitenspeler, die niet alleen zijn debuut op een eindtoernooi maakte, maar ook direct trefzeker was voor Oranje.

Impact Ruud van Nistelrooy

Na zijn doelpunt rende Summerville direct naar de zijlijn om het moment te vieren met assistent-trainer Ruud van Nistelrooij. Dat deed de debutant niet zonder reden: "Ruud en ik werken heel close met elkaar op het veld, met afwerken, en hij geeft me altijd goed advies. Ik had hem beloofd dat als ik zou scoren, ik naar hem toe zou rennen."

Met het gelijkspel tegen Japan heeft Oranje zichzelf direct wat extra druk opgelegd in Groep F. Toch houdt Summerville vertrouwen in een goed vervolg van het toernooi. "We hebben een heel goede groep en voelen echt als een familie. We moeten de positieve punten uit deze wedstrijd meenemen en daarop voortbouwen richting Zweden. Als we dat doen, heb ik er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen."

Zweden en Tunesië

De ploeg van Ronald Koeman neemt het op 20 juni op tegen Zweden, voordat op 25 juni de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië op het programma staat. Om zonder problemen door te stoten naar de knock-outfase zal Nederland in die duels punten moeten pakken. Voor Summerville lonken in ieder geval meer minuten op het WK, nadat de debutant met zijn doelpunt in Dallas direct zijn visitekaartje afgaf.

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