Het Nederlands elftal kreeg zondag op het WK een late gelijkmaker om de oren tegen Japan en dat was natuurlijk een flinke dreun voor de ploeg van Ronald Koeman. Verdediger Jan Paul van Hecke kwam extra gehavend uit de strijd na een vervelend moment tijdens de wedstrijd. De gevolgen daarvan zijn een dag later op de training nog altijd zichtbaar.

Voor Van Hecke begon het WK-duel met de Japanners heel ongelukkig. Hij gooide alles in de strijd om in de beginfase een bal weg te werken, maar dat bleef niet zonder gevolgen. Van Hecke kreeg de bal van dichtbij hard in zijn gezicht. Hij stond snel op, maar bleef wel minutenlang aan zijn gezicht voelen. In de drinkpauze was vervolgens te zien dat hij zijn hoofd met een ijszak koelde.

Van Hecke hield aan het incident uiteindelijk een blauw oog over. "Die Japanse speler haalde vol door op mijn oog, omdat ik ook wel laag kopte. Maar uiteindelijk won ik de bal, dat was het belangrijkste", reageerde hij op het moment bij de NOS. Van Hecke vertelde ook dat zijn zicht steeds slechter werd door de zwelling.

Zwelling nog altijd aanwezig

Hij hoopte dat die zwelling de komende dagen minder zou worden, maar op maandag was die nog duidelijk te zien. Een dag na de wedstrijd tegen Japan trainde het Nederlands elftal namelijk in Dallas voordat de selectie weer terugvliegt richting de vaste verblijfplaats in Kansas City.

De basisspelers uit het duel tegen Japan hoefden daar niet voluit te gaan. Zij luisterden eerst enkele minuten naar een toespraak van bondscoach Koeman en gingen daarna naar de kant voor een hersteltraining. In de paar minuten dat Van Hecke op het veld stond, was echter duidelijk te zien dat hij nog altijd kampt met de gevolgen van het incident tegen de Japanners.

Wedstrijd met Zweden

Het is voor Van Hecke te hopen dat zijn zicht wel gewoon nog goed is ondanks de zwelling. De verdediger heeft nog enkele dagen om te herstellen voor de volgende wedstrijd, want Oranje speelt zaterdag tegen Zweden. Die wedstrijd begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

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