Nu de eerste wedstrijd van Oranje op het WK voetbal dichterbij komt, is het tijd om de tegenstanders van het Nederlands elftal onder de loep te nemen. Te beginnen met de eerste opponent van Nederland: Japan. Een ploeg waarvan we al meerdere spelers kennen uit de Eredivisie.

Japan staat erom bekend extreem georganiseerd te spelen. Iedere speler werkt onvermoeibaar en het team straalt discipline en orde uit. Dat zie je ook terug op het veld: de Japanners zijn taakgericht en geven nauwelijks op. Volgens kenners moet je wel drie keer langs een Japanner voordat hij zich gewonnen geeft. Dat maakt Japan een bijzonder lastige tegenstander.

Indrukwekkende WK-kwalificatie

Dat Japan ook uitstekend kan voetballen, bleek tijdens de kwalificatie voor het WK. Het land was namelijk, naast de drie gastlanden, de eerste ploeg die zich wist te plaatsen voor het eindtoernooi. In de laatste kwalificatieronde won Japan liefst zeven van de tien wedstrijden. Daarmee onderstreepte het opnieuw waarom het al jaren tot de sterkste landen van Azië behoort.

Oranje kent Japan van eerdere ontmoetingen. Drie keer eerder troffen Nederland en Japan elkaar. Twee keer gebeurde dat in een oefenwedstrijd en één keer op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Ook toen zaten beide landen bij elkaar in de groep. Nederland won destijds met 1-0 dankzij een doelpunt van Wesley Sneijder. Ook toen stond Japan al bekend als een stugge en moeilijk te bespelen ploeg.

Opvallende statistiek tegen toplanden

Dat zijn niet bepaald ideale voortekenen voor Ronald Koeman, zeker niet als je kijkt naar de FIFA-wereldranglijst. Japan staat momenteel achttiende en behoort daarmee tot de top-20 van de wereld. Koeman wist in zijn tweede periode als bondscoach van Oranje namelijk nog geen enkele wedstrijd te winnen van een land uit de top-25 van de mondiale ranking.

Wel kan hij informatie inwinnen bij Nederlandse clubs, want meerdere Japanse internationals spelen in de Eredivisie. Koki Ogawa speelt bij NEC, terwijl Tsuyoshi Watanabe en Ayase Ueda onder contract staan bij Feyenoord. Daarnaast voetballen Takehiro Tomiyasu en Ko Itakura bij Ajax.

Verder komen dan de achtste finales

Japan speelde zes keer eerder op een WK, maar wist nog nooit verder te komen dan de laatste zestien. Drie keer overleefde het land de groepsfase, maar telkens volgde uitschakeling in de knock-outfase. De laatste keer gebeurde dat in 2018 in Rusland. Toen leek Japan lang op weg naar een stunt tegen België, maar maakten de Belgen in de slotminuut alsnog de winnende 3-2.

In de voorbereiding op het WK speelde Japan op 31 mei nog een oefenwedstrijd tegen IJsland. Daarin was een bekende uit de Eredivisie beslissend: NEC-spits Koki Ogawa maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Nederland en Japan treffen elkaar op zondag 14 juni in Houston.

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