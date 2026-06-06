Opvallend detail bij Japan- en Feyenoord-spits Ayase Ueda: op de achterkant van zijn shirt staat niet zijn achternaam, maar zijn voornaam. Waar veel supporters denken dat daar misschien een bijzonder verhaal achter zit, blijkt de reden eigenlijk heel simpel.

Bij sommige voetballers zit er een emotioneel verhaal achter de keuze voor een voornaam. Neem alleen al het Nederlands elftal. Daar speelt Memphis Depay bijvoorbeeld met 'Memphis' vanwege zijn moeizame band met zijn vader. Ook aanvoerder Virgil van Dijk kiest bewust voor 'Virgil'.

Waarom Ayase Ueda met zijn voornaam op zijn shirt speelt

In het betaald voetbal hebben spelers de keuze met welke naam ze op hun rug dragen. Vaak is het gewoon de achternaam, maar bij Ueda staat er 'Ayase' op zijn shirt. Dat heeft zijn geval te maken met een stukje herkenbaarheid. In Japan is Ueda een vrij veelvoorkomende achternaam, terwijl Ayase juist een stuk unieker is. Voor de spits is dat handig als het gaat om zijn eigen uitstraling en herkenbaarheid bij supporters.

Daarnaast speelt ook de Japanse cultuur een rol. In Japan wordt de familienaam traditioneel vóór de voornaam gezet. Officieel heet de Feyenoorder in zijn thuisland dus Ueda Ayase. Voor Japanse spelers die in Europa spelen, is het niet ongebruikelijk om juist met hun voornaam op het shirt te spelen. Dat doet bijvoorbeeld ook Daizen Maeda van Celtic.

Geen familiedrama

Bij Ueda is er geen sprake van een familiedrama. De Japanner heeft juist een sterke band met zijn familie. In interviews vertelde hij meerdere keren dat zijn vader de grote inspiratiebron was achter zijn voetbalcarrière. Zijn ouders reizen bovendien regelmatig vanuit Japan naar Rotterdam om hem in De Kuip te zien spelen.

De keuze voor 'Ayase' is dus vooral persoonlijk én praktisch. Geen verborgen drama, maar gewoon een bewuste keuze van de spits van Japan en Feyenoord zelf.

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