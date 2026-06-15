Het gelijkspel van Nederland tegen Japan op het WK voetbal was bij Vandaag Inside een belangrijk onderwerp. Bij veel volgers van Nederland was er aardig wat chagrijn. Bij de spelers van Oranje zelf viel het wel mee, bleek uit een reportage van Noa Vahle. Die zat trouwens weer zelf met een probleempje.

Johan Derksen, voormalig hoofdredacteur van voetbalblad Voetbal International en al tijdenlang vaste spil van Vandaag Inside, vond het niks bij Oranje. Memphis Depay moest het bij hem ontgelden. Hij noemde de topscorer aller tijden van Oranje "een logge, onbeweeglijke spits."

Noa Vahle

Vervolgens kwam Vahle vanuit Dallas in de uitzending. De dochter van tv-icoon Linda de Mol zei: "Je hoopt dan dat er op de uitlooptrainingen de gezichten van die gasten op onweer staan. Dat zie je dan ook niet. Het was ook een familiedag. Dat is voor de mentale ontspanning, zoals ze het noemen. Even tijd voor de kids."

Daarna waren er beelden van een persconferentie van Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Die benadrukte dat Japan een "onderschatte" tegenstander is. Ook ging het over Nigel de Jong, de ex-topvoetballer die nu directeur topvoetbal is bij de bond KNVB. Zijn vader is overleden. De Jong heeft besloten 'voorlopig' bij Oranje te blijven.

'Mag ik weg?'

Presentator Wilfred Genee vraagt dan aan Vahle: "Hoe gaat het nu verder? Je moet heel snel naar het vliegtuig. Hoe gaat het verder met Oranje?"

Vahle zegt: "Ik wil dan zeggen: mag ik weg? Anders mis ik mijn vlucht." Maar ondanks die opmerking praat ze professioneel verder over het schema van Oranje. Genee helpt haar uit de brand en zegt: "Ga alvast weg Noa, anders mis je je vliegtuig. Bedankt weer!"

Tweede groepswedstrijd

Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Dat land voert de groep aan na de dikke zege op Tunesië, met 5-1.

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