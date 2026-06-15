Het Nederlands elftal incasseerde twee tegendoelpunten op het WK tegen Japan. Tweemaal zag Robert Maaskant een reactie bij de spelers die hem zorgen baart, vertelt hij in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Ik vind dat dat net iets te makkelijk gaat bij het Nederlands elftal."

Oranje kreeg tweemaal snel een doelpunt tegen nadat ze zelf op voorsprong waren gekomen. Hedwiges Maduro legt in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast uit hoe dat kan komen. "Volgens mij is er ook bewezen dat je wat minder focus hebt op dat moment. Je hebt net zitten juichen en je moet dan juist door blijven gaan met elkaar. In het verdedigen na de 1-0 laat Frenkie de Jong zijn man lopen, omdat die naar de andere kant ging. Dat werd niet overgenomen en daar zit dan al een miscommunicatie in. Dat mag niet gebeuren."

Zorgelijke reactie van spelers

Robert Maaskant zag tweemaal een soortzelfde reactie bij de spelers en dat baart hem zorgen. "Dat irriteerde mij een beetje", vertelt hij. "Denzel Dumfries laat de bal door zijn benen gaan, dat is echt een no-go. Dat spreek je altijd met de keeper af. Direct de reactie na de goal was: wat kan ik hier nou aan doen?." Dat vindt Maaskant absoluut niet kunnen.

Harder worden

"Ik vind dat dat echt iets te makkelijk gaat bij het Nederlands elftal. Na afloop zag je ook de reactie van Virgil van Dijk, voor mij absoluut dé aanvoerder van Oranje. Hij zei 'dat hadden we wat beter kunnen doen' over de 1-1. Terwijl hijzelf bij de 2-2 onder de bal doorging", schetst Maaskant de situatie. Hij herinnert zich een afspraak die Oranje deelde via Van Dijk.

"Volgens mij hadden ze tegen elkaar gezegd dat ze wat harder moesten worden naar elkaar toe. En dat mis ik nog wel een klein beetje. Ik zou ook niet weten wie dat moet doen, dat is de andere kant van het verhaal. Ze hebben geen Nigel de Jong, Mark van Bommel of Wesley Sneijder die er bovenop gaat klappen", vertelt hij.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Damian Vlottes met oud-trainer Robert Maaskant, ex-voetballer Hedwiges Maduro én voetbalwatcher Rick Kraaijeveld het actuele WK-nieuws. In deze aflevering gaat het onder meer over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.

Daarnaast spreekt Maaskant zijn ergernis uit over de reacties binnen de Oranje-selectie én worden de tranen van Dick Advocaat besproken. De Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is te bekijken en beluisteren via de bekende podcastplatforms.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover