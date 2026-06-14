Oranje heeft een flinke domper opgelopen in het duel met Japan. Lang dacht Crycensio Summerville de held van de avond te worden, nadat hij de 2-1 scoorde. Door een slechte keuze van Ronald Koeman kreeg Oranje toch nog de 2-2 om de oren. Dit is Oranje op rapport na de eerste wedstrijd op het WK.

Het Nederlands elftal speelde een vrij saaie eerste helft, waarin het eigenlijk gelijk opging met Japan. Na rust werd Oranje veel gevaarlijker en scoorde het ook snel. Virgil van Dijk scoorde zijn eerste doelpunt op een WK en even later was er ook een hoofdrol voor Crycensio Summerville. Het mag dan ook geen wonder zijn dat laatstgenoemde de held van Oranje werd deze avond. Helaas voor hem eindigde de avond enigszins in mineur omdat Oranje de voorsprong nog uit handen gaf na verdedigende wissels van Koeman.

Bart Verbruggen - 5,5

Kreeg in de eerste helft geen bal op doel te verwerken. Kreeg na rust een doelpunt tegen, maar was kansloos op het schot dat vlak voor zijn neus van richting werd veranderd. Een 2-2 is geen dramatische start voor Oranje, maar hij zal er allerminst blij mee zijn.

Denzel Dumfries - 6,5

Kwam regelmatig in de positie waar je hem graag hebt: bij de tweede paal wanneer Cody Gakpo de bal heeft. Dumfries stond in verdedigend opzicht ook zijn mannetje. Haalde belangrijke voorzetten eruit en maakte de buitenspeler van Japan onschadelijk.

Jan Paul van Hecke - 7

Had een zware eerste helft waarin hij verdedigend erg belangrijk was. Kreeg een fikse trap tegen het hoofd toen hij ingreep bij een grote kans, maar kon verder. Hij zou nog twee keer een grote kans van Japan onschadelijk maken. Blijft in de opbouw wel zwak, maar kon met Frenkie de Jong als verdedigende middenvelder de bal vaak snel inleveren. Zijn verdedigende kwaliteiten zijn onmisbaar.

Virgil van Dijk - 7

Was van grandioos belang door de 1-0 binnen te koppen vlak na rust en was continu in de weer met de organisatie. Had het wel lastig tegen snelle Japanners in de één tegen één maar hij bleef overeind.

Micky van de Ven - 6,5

Had een lastige avond tegen de rappe buitenspelers van Japan die continu door elkaar heen liepen. Maar door zijn goede positionering kwam hij niet in de problemen, prima wedstrijd van Van de Ven.

Frenkie de Jong - 6

Speelde een anonieme rol in wedstrijd op het middenveld. Nu Frenkie als meest verdedigende middenvelder speelt, is hij in de helft van de tegenstander één van de verdedigers. Krijgt nauwelijks de ruimte om een beslissende pass te geven of zelf een actie te maken. Een tegenvallende wedstrijd van De Jong.

Ryan Gravenberch - 6

Viel erg tegen als box-to-box middenvelder. Het middenveld had een zware avond en daar deelde hij ook in mee. Werkte wel keihard om de voorsprong te behouden maar werd in de slotfase gewisseld voor Nathan Aké.

Tijjani Reijnders - 6,5

Had het lastig op de helft van Japan, hij stond haast naast Malen omdat Japan zich zo ver terugtrok. Ook hij kon geen beslissende pass geven. In verdedigend opzicht kampte hij met hetzelfde probleem als de rest: het hele middenveld werd overlopen. Hij werd niet voor niets gewisseld door Koeman. In andere wedstrijden komt Reijnders veel beter uit de verf.

Crycensio Summerville - 7,5

Kwam nauwelijks in het spel voor in de eerste helft. Maar in de tweede helft werd hij de held van Oranje. Hij scoorde op prachtige wijze de 2-1, waarna hij uitbundig knuffelde met Ruud van Nistelrooij. Een geweldig debuut op een eindtoernooi voor Summerville.

Donyell Malen - 6,5

Bewees al gauw het vertrouwen van Ronald Koeman door in de eerste minuten direct gevaar te stichten. Helaas voor hem ging zijn schot er niet in, even later was hij dichtbij met het hoofd maar weer bracht de keeper redding. Hij blijft daarmee toch ongelukkig wat betreft het aantal doelpunten.

Cody Gakpo - 6,5

Werd veel gezocht en zou voor de dreiging bij Oranje moeten zorgen. Deed in de eerste helft echter continu dezelfde beweging waarmee hij weinig klaarspeelde. Ook in de tweede helft bleef hij dreigend, maar tot een goal kwam hij niet. Leverde een prima bijdrage.

Ronald Koeman - 5

Heeft het onheil over zichzelf afgeroepen door verdedigende wissels toe te passen na de 2-1 van Summerville. Japan is veel fitter, is niet bang om vol op de aanval te gaan en dan is verdedigend gaan spelen niet de juiste optie. Koeman bewijst zichzelf een slechte dienst: opnieuw wint hij niet van een land uit de top-25 van de FIFA-wereldranglijst.

Wissels

Memphis Depay, Quinten Timber, Teun Koopmeiners, Nathan Aké, Brian Brobbey

WK voetbal

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