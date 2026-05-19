Memphis Depay is nog niet teruggekeerd van zijn slepende dijbeenblessure. De aanvaller van Corinthians zit nog niet bij de selectie voor het duel met Peñarol in de Copa Libertadores. Daarmee komt het WK voor de Oranje-international steeds meer in gevaar.

Memphis hersteld nog steeds van zijn dijbeenblessure, maar zou ook last hebben van zijn andere been. Hij is daarom niet inzetbaar voor het duel met Peñarol. Die nieuwe klacht in zijn kuit heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse spits niet met zijn ploeg meereist naar Uruguay.

Volgens bronnen rond de club wordt er 'bewust geen risico genomen' in deze fase van zijn revalidatie richting het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij miste sinds medio maart veertien duels voor zijn Braziliaanse club.

WK-selectie

Bondscoach Ronald Koeman sprak zich maandagavond nog uit over de kansen van Depay om de WK-selectie van het Nederlands elftal te halen. "De kans dat Mephis erbij zit, is aanwezig", zei hij in de talkshow Rondo. "Hij heeft nog drie wedstrijden tot aan het moment dat we bij elkaar komen. Dan moet hij minuten gaan maken in die wedstrijden." Wel beseft de bondscoach dat de tijd nu toch echt langzamerhand begint te dringen, al blijft hij goede hoop houden. Koeman maakt op 27 mei zijn selectie bekend.

Memphis speelt daarvoor nog maar één wedstrijd tegen Atlético Mineiro op zondag 24 mei. "Ik ga ervan uit dat hij minuten gaat maken en misschien in de laatste wedstrijd zelfs negentig minuten. Dan hebben we nog twee weken tot de wedstrijd tegen Japan", aldus Koeman. Oranje speelt in de groepsfase van het WK het eerste duel tegen Japan op 14 juni. De andere tegenstanders zijn Zweden en Tunesië.

