Nu het WK eraan zit te komen en daarmee het contract van Ronald Koeman afloopt, speculeert iedereen erop los wie de volgende bondscoach wordt. Peter Bosz wordt veel genoemd, maar Robert Maaskant verwacht dat PSV dat volledig heeft dichtgetimmerd. Hij ziet eerder een andere bekende trainer bondscoach worden. "Hij heeft wél een clausule."

In Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant de opties voor Oranje na het WK met presentator Damian Vlottes en verslaggever Rick Kraaijeveld. Wanneer Peter Bosz aan bod komt, sluit Maaskant hem meteen uit. "Wat ik heb begrepen van PSV is dat er geen clausule is opgenomen in het contract en dat hij zich voor twee jaar verbonden heeft."

Optie Peter Bosz

Dan werpt Kraaijeveld op dat PSV wel vaker niet alles gedeeld heeft rondom clausules. "Bij Tillman zeiden ze ook dat er geen clausules waren, maar dat bleek toch even anders te zijn." Dan moet Maaskant cynisch lachen: "Zeg jij nou gewoon dat PSV liegt? Dat gebeurt toch nooit in het voetbal? Ik denk gewoon niet dat het gaat gebeuren. Ik ken Bosz goed genoeg om te weten dat hij zich aan de afspraken met PSV houdt. Dan had de KNVB maar eerder moeten bellen."

Volgens Maaskant is er een andere optie: "Erik ten Hag heeft wel een clausule in zijn contract staan, dat zou overigens wel heel raar zijn. Dat zou natuurlijk wel een goede optie kunnen zijn. We moeten ons ook afvragen hoe het met Arne Slot gaat aflopen bij Liverpool, maar ik denk dat dat te vroeg in zijn carrière zal zijn", vervolgt Maaskant.

Doorgaan met Koeman

Daarbij wil de oud-trainer ook niet uitsluiten dat de KNVB helemaal niets hoeft te doen wat betreft de vacature voor de bondscoach. "Nou wordt Ronald Koeman straks wereldkampioen en dan gaan we hem wegsturen omdat we zo nodig een andere trainer willen hebben." Hij vindt het onzin dat iedereen wil dat de KNVB al vooruit kijkt. "Er zijn ook nog wat assistenten die het na zijn contract kunnen overnemen als hij stopt. Ik denk dat we echt wel een bondscoach hebben straks."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt Robert Maaskant met presentator Damian Vlottes en voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld terug op het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij bespreekt de beschamende situatie waarin Ajax zich bevindt, spreekt zich uit over de baan van Robin van Persie bij Feyenoord en benoemt zijn trainer van het seizoen.

