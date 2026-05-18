De zorgen rond de nog altijd niet fitte Memphis Depay nemen met de dag toe. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal mist de ene na de andere wedstrijd van zijn club Corinthians, en was er ook afgelopen weekend niet bij. Bondscoach Ronald Koeman beseft dat de tijd nu toch wel echt begint te dringen.

Sinds medio maart is Memphis Depay niet meer in actie gekomen voor zijn Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft nog altijd te veel last van een slepende hamstringblessure. Bondscoach Ronald Koeman leek er eerder op te hintten dat hij toch echt moest spelen om in aanmerking te komen voor WK-selectie, maar krabbelde daar later weer van terug. Maandag geeft Koeman een nieuwe update.

'Daar ga ik vanuit'

"De kans dat Mephis erbij zit, is aanwezig", meent Koeman, in de talkshow Rondo op Ziggo Sport. "Hij heeft nog drie wedstrijden tot aan het moment dat we bij elkaar komen. Dan moet hij minuten gaan maken in die wedstrijden." Wel beseft de bondscoach dat de tijd nu toch echt langzamerhand begint te dringen, al blijft hij goede hoop houden.

"Ik ga ervan uit dat hij minuten gaat maken en misschien in de laatste wedstrijd zelfs negentig minuten. Dan hebben we nog twee weken tot de wedstrijd tegen Japan", aldus Koeman. Hij lijkt er dus nog altijd rekening mee te houden dat Depay gewoon weer terugkeert. Daardoor lijkt ook deelname aan het WK vrijwel zeker. Tenzij de sterke aanvaller daadwerkelijk alle wedstrijden nog mist.

Het Corinthians van Depay speelt komende week uit in Uruguay in de groepsfase van de Copa Libertadores. Vervolgens staan er ook nog competitiewedstrijden op het programma in Brazilië. Alle hoop is dat Memphis in ieder geval op 24 mei weer van de partij is in het duel met Atlético Mineiro. Als hij ook die wedstrijd nog moet overslaan, wordt de situatie wel heel precair.

Frenkie de Jong

Over de eveneens niet helemaal fitte Frenkie de Jong had Koeman een meer hoopvolle update. "Nee, dat is niet zorgelijk. We hadden liever dat hij gespeeld had. We gaan ervan uit dat hij zaterdag wel speelt", aldus de bondscoach. Barcelona speelt komend weekend de laatste wedstrijd van het seizoen, op bezoek bij Valencia.

