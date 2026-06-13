Het Nederlands elftal verlaat zaterdagavond laat (Nederlandse tijd) Kansas City en dat is maar goed ook. De Amerikaanse stad wordt volgens voorspellingen deze dagen geteisterd door noodweer en zou zelfs de plannen rondom het fanplein aldaar kunnen annuleren. Het is te hopen dat de vlucht naar Dallas geen vertraging oploopt.

Om 22.30 uur Nederlandse tijd vertrekt de vlucht met daarin bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers naar Dallas. Daar is bijna 24 uur later de aftrap van het eerste groepsduel op het WK voetbal tegen Japan. De passagiers moeten hun stoelriemen goed vastmaken, want het kan weleens een onstuimig vertrek worden, als we naar de vele weerswaarschuwingen kijken.

In diverse Amerikaanse staten in het midden en zuiden, waar Kansas City (Missouri) en Dallas (Texas) toe behoren, heerst er verraderlijk weer. Tropische temperaturen, maar ook tropische stormen, dreigen roet in het eten van diverse plannen en festiviteiten te gooien. Zo wordt er in Kansas City gewaarschuwd dat zaterdag het zogeheten FIFA Fan Festival gewijzigd, verplaatst, uitgesteld of zelfs helemaal geannuleerd kan worden.

Tornado's

De dreiging van het weer wordt ingeschat op niveau drie van de vijf en daar horen pittige omstandigheden bij: veel onweer, overstromingen, hagelbuien en zelfs kans op tornado's. Windstoten van bijna 100 kilometer per uur worden voorspeld. De harde wind wordt pas tegen het einde van zaterdagmiddag en 's avonds verwacht. Op dat moment is Oranje net vertrokken, want die vliegen lokale tijd om 15.30 uur.

'Dat kan serieuze problemen opleveren'

Fans die de diverse WK-wedstrijden op het Fan Fest willen kijken in Kansas City, wordt geadviseerd goed voorbereid naar buiten te gaan. "Ze moeten zich ervan bewust zijn dat ze kwetsbaar zijn als ze buiten zijn. Als ze niet op tijd naar een veilige plek kunnen komen, dan kan dat serieuze problemen opleveren", zei Fox4-weerman Joe Lauria.

Veiligheid staat voorop

De veiligheid van de bezoekers voor WK voetbal-gerelateerde evenementen is de hoogste prioriteit. Daarom kan er tot op het laatste moment besloten worden om festiviteiten af te gelasten of te verplaatsen. Vrijdagavond lokale tijd werden diverse events ook al uitgesteld wegens - minder heftige - storm en onweer.

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