De afgelopen dagen was de grootste vraag in voetbalminnend Nederland hoe het met eerste doelman Bart Verbruggen ging. De goalie kwam in de laatste oefenwedstrijd pijnlijk ten val. De vraag was of hij de openingswedstrijd tegen Japan wel zou redden. Vrijdag kwam er met een verlossende update.

In het oefenduel met Oezbekistan, dat het Nederlands elftal met 2-1 won, gingen de zorgen na afloop vooral uit naar doelman Bart Verbruggen. Hij kwam bij een redding lelijk ten val op zijn heup en moest het veld vroegtijdig verlaten. De keeper van Brighton and Hove Albion werd vervangen door Mark Flekken. De afgelopen dagen trainde Verbruggen individueel, waardoor het maar zeer de vraag was of hij zou kunnen keepen tegen Japan.

Terugkeer

Vrijdag was er echter goed nieuws. Tijdens een besloten training van Oranje in Kansas City viel één ding op. De 23-jarige Verbruggen keerde weer terug op het trainingsveld met de rest van het Nederlands elftal. Het lijkt er dus op dat hij zondag gewoon onder de lat zal staan als Oranje de campagne op het mondiale eindtoernooi aftrapt.

Naast Verbruggen en Flekken besloot bondscoach Ronald Koeman om Robin Roefs mee te nemen als derde keeper. De eveneens 23-jarige sluitpost kende dit seizoen een stormachtige doorbraak bij Sunderland, na zijn overstap van NEC. Hij mocht in het oefenduel met Algerije zijn officiële debuut maken. De keuze van Koeman om echter voor Flekken te kiezen, heeft de hiërarchie van de doelmannen bevestigd.

Verbruggen maakte in oktober 2023 zijn debuut voor het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (1-2 verlies). Dat was ook onder leiding van Koeman. Sindsdien speelde de goalie die opgroeide in Zwolle 29 wedstrijden voor Oranje. Daarin wist hij elf duels zonder tegendoelpunt te eindigen. Ook bij het Europees kampioenschap in 2024 was hij al de onbetwiste nummer één.

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