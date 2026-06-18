Engeland is het WK 2026 begonnen met een spectaculaire 4-2 zege op Kroatië. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel maakte indruk in aanvallend opzicht, maar kreeg vanuit de Britse media ook stevige kritiek op het verdedigen. "Sommige momenten zullen Tuchel slapeloze nachten bezorgen", schrijft SkySports.

The Sun zag Engeland bij vlagen schitteren in Dallas. "Harry Kane en Jude Bellingham zorgden voor een vleugje magie en bewezen daarmee waarom Engeland wellicht voor verrassingen kan zorgen op dit WK." Toch zag ook de krant ook een groot probleem bij The Three Lions. “De wankele verdediging moet echter wel bij de les blijven, anders zou het toernooi nog steeds een grote puinhoop kunnen worden."

'Slapeloze nachten voor Tuchel'

Ook SkySports sprak van een zéér vermakelijke wedstrijd. Het medium zag een groot verschil met het EK 2024. "Een enerverende tweede helft zorgde ervoor dat Engeland een puike start kende van hun WK-campagne. Waar de verdediging onder Gareth Southgate nog solide was en de aanval vooral afhankelijk leek van individuele ingevingen, waren ze nu nerveus en onrustig achterin maar aanvallend meedogenloos."

De Engelse sportzender denkt dat Tuchel ondanks de riante overwinning genoeg werk heeft richting de rest van het toernooi. "De samenvatting zal de Engelse fans genoeg stof tot nadenken geven. Sommige momenten van hun verdediging zullen Tuchel slapeloze nachten bezorgen."

"Het begon chaotisch, snel en rommelig, waarbij Engeland zich schuldig maakte aan slordig opbouwen en Kroatië hoop gaf", schreef The Guardian. Tóch zag het medium vooral veel positieve punten in de tweede helft. "Dat was een ijzersterke prestatie. Ze creëerden een handvol kansen, hoewel het bij een stand van 3-2 nog steeds iets te nerveus aanvoelde naar de zin van Tuchel."

Dankzij de 4-2 overwinning begint Engeland uitstekend aan het WK 2026, maar de Britse media zijn het erover eens: als de defensieve problemen niet snel worden opgelost, kan het later in het toernooi alsnog misgaan voor de ploeg van Tuchel.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover