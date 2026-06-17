Scheidsrechter Clément Turpin heeft voor veel verontwaardiging gezorgd op het WK. De Franse referee drukte meteen zijn stempel op het topduel tussen Engeland en Kroatië. Topspits Harry Kane profiteerde er uiteindelijk van.

Turpin geldt als een van de betere scheidsrechters uit Europa, al denken ze daar in Rotterdam waarschijnlijk anders over. In een ver verleden speelde de Franse scheidsrechter een hoofdrol in een Europa League-duel van Feyenoord met AS Roma.

Merkwaardig strafschopmoment

Al binnen een paar minuten legde Turpin de bal op de stip na een overtreding van Luka Modric in zijn eigen zestienmetergebied. Kane ging achter de bal staan. Normaal gesproken een zekerheidje, alleen dit keer faalde de topspits van Bayern München. Kroatië-keeper Dominik Livakovic was bekend met de aanloop van Kane en las goed was de Engelsman van plan was.

Kane wilde net zo lang wachten totdat Livakovic een hoek had gekozen, maar de Kroaat bleef staan. Dus pareerde hij de inzet van de spits van Engeland. Groot feest bij de Kroaten, al was dat van korte duur. De VAR riep via het oortje naar Tuprin dat Livakovic te vroeg van zijn lijn was gekomen. Dat was op de eerste herhaling nauwelijks zichtbaar. Toch ging de Franse scheids mee in het besluit. Kane mocht nog een keer aanleggen en faalde dit keer niet: 1-0.

A imagem mostrando que o pé de Livakovic estava fora da linha no momento do pênalti perdido de Harry Kane.



A arbitragem mandou repetir a cobrança, e o atacante inglês converteu.



📸 Reprodução/Globo pic.twitter.com/SnykJsm0tX — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 17, 2026

Later in de wedstrijd kwam er een replay vanuit een betere hoek. Daarop was te zien dat Livakovic inderdaad niet meer met zijn hak op de lijn stond. Dat is een vereiste voor keepers bij strafschoppen. Dus had de arbitrage het bij het juiste eind.

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