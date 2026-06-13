Marokko begint vol ambitie aan het WK voetbal, maar in aanloop naar het toernooi ontstond er flink wat onrust rond de nationale ploeg. De voetbalbond besloot slechts drie maanden vóór het eindtoernooi om bondscoach Walid Regragui te vervangen door Mohamed Ouahbi. Oud-international Ali Boussaboun vindt het een onbegrijpelijke beslissing.

Regragui werd na de 'gewonnen' Afrika Cup uiteindelijk aan de kant gezet. "Ik vind dat hij niet op de juiste manier is behandeld. Hij heeft heel veel negativiteit over zich heen gekregen en heeft ook niet het volle vertrouwen van bovenaf gekregen", stelt Boussaboun, die her en der hoorde dat Marokko überhaupt eerst met andere kandidaten wilde spreken. "Toen heeft hij gezegd: dan hou ik de eer aan mezelf. Dat is natuurlijk helemaal terecht."

'Laat die man het afmaken'

Volgens Boussaboun komt de trainerswissel bovendien op een bijzonder ongelukkig moment. Met het WK voor de deur en direct een kraker tegen Brazilië wacht Marokko meteen een enorme uitdaging. "Ik vind het een héél slechte zaak, helemaal zo kort voor het WK. Laat die man (Regragui, red.) het afmaken", zegt de dertienvoudig international. "Je moet alleen overwegen wat hij heeft gepresteerd met het nationale team. Hij heeft de halve finale van het WK gehaald en de Afrika Cup gewonnen… Dan verdient hij het ook om het WK te doen."

Ook voor de nieuwe bondscoach Mohamed Ouahbi voelt de situatie volgens de voormalig speler van onder meer Feyenoord en FC Groningen verre van ideaal. "Niks ten nadele van de huidige trainer, want die heeft natuurlijk ook een heel mooie prestatie geleverd met het winnen van het WK met de onder-19. Ik denk alleen niet dat het de beste keuze is om zo kort voor het WK de bondscoach te worden. Ik denk dat je daar wel een langere aanloop voor nodig hebt."

Sterke karakters in selectie

Daarnaast ziet Boussaboun nog een belangrijk probleem binnen de selectie van Marokko. "Je moet niet vergeten dat er in het Marokkaanse team wel een aantal spelers met bepaalde, sterke karakters zitten. Die moet je wel voor je winnen en allemaal met de neuzen dezelfde kant op krijgen. Dat vraag ik me dan een beetje af bij Marokko", zegt Boussaboun.

"Wij hebben van nature wel veel temperament en één van de kwaliteiten van Regragui was dat hij dat héél goed kon managen. Je hoorde geen rare dingen en er was géén onrust. Zelfs iedereen die op de bank zat, gaf 120 procent als zij moesten invallen. Iedereen schikte zich in zijn rol. De keuzes van de trainer werden geaccepteerd. Nu ben ik heel erg benieuwd of deze trainer dat in een kort tijdsbestek ook voor elkaar kan krijgen", besluit Boussaboun.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie bij het duel van de Verenigde Staten. Ook een opvallende uitspraak van de burgemeester van New York zorgt voor discussie: volgens hem strandt Nederland vroeg, terwijl Marokko ver komt.

Daarnaast wordt vooruitgeblikt op Marokko - Brazilië en komen de prestaties van Cody Gakpo bij Oranje aan bod. Dat en meer hoor je vanaf 7.30 uur in je favoriete podcastapp.

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