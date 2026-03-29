De Afrikaanse voetbalbond (CAF) is de afgelopen twee weken volop in het nieuws vanwege de dubieuze keuze om Marokko alsnog uit te roepen tot winnaar van de Afrika Cup, die oorspronkelijk door Senegal werd gewonnen. Inmiddels heeft een van de hoge piefen van de bond zijn vertrek aangekondigd.

Veron Mossengo-Omba, de secretaris-generaal van de Afrikaanse voetbalbond CAF, is opgestapt na herhaalde oproepen om te vertrekken, zo meldt het ANP op zondag. Zelf zegt hij dat hij met pensioen gaat.

Zijn vertrek komt op een gevoelig moment, omdat het vertrouwen in de bond onder druk staat. Dat komt vooral door het besluit om Senegal de winst van de Afrika Cup af te nemen en die aan Marokko toe te kennen. Senegal is daartegen naar sporttribunaal CAS gestapt.

Kritiek

Er was al langer veel kritiek op het feit dat de 66-jarige Mossengo-Omba bleef zitten, terwijl de verplichte pensioenleeftijd op 63 jaar ligt. Zelf liet hij weten dat hij na dertig jaar in internationale functies binnen het voetbal stopt als secretaris-generaal om zich te richten op persoonlijke projecten.

De Zwitserse bestuurder, die afkomstig is uit Congo, werkte eerder bij de FIFA en geldt als een vertrouweling van voorzitter Gianni Infantino. Eerder werd hij beschuldigd van fraude en het creëren van een giftige werksfeer, maar daarvan werd hij vrijgesproken. Volgens hem kan hij zijn functie nu met een gerust gevoel neerleggen.

Volgens persbureau Reuters wil Mossengo-Omba zich de komende maanden kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de voetbalbond van Congo.

CAF onder vuur

De CAF ligt intussen zwaar onder vuur door beschuldigingen van corruptie. Onder meer de regering van Senegal wil een internationaal onderzoek. De onrust ontstond nadat de CAF, twee maanden later, Marokko alsnog uitriep tot winnaar van de Afrika Cup. Dat gebeurde omdat spelers van Senegal tijdens de finale tijdelijk van het veld waren gelopen. Senegal had die wedstrijd zelf met 1-0 gewonnen en de spelers lieten de beker afgelopen zaterdag nog zien voorafgaand aan een oefenwedstrijd tegen Peru in het Stade de France in Parijs.