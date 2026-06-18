Canada had gehoopt na de eerste speelronde van de groepsfase van het WK voetbal bovenaan te staan, maar ziet een razend spannende stand. Zelf speelde het ternauwernood gelijk tegen Bosnië, dankzij een goal van ex-Feyenoorder Cyle Larin. In de andere groepswedstrijd hield Qatar het veel sterkere Zwitserland ook op 1-1. Daardoor is er alles om voor te strijden in Groep B, met vrijdagnacht Canada - Qatar en Zwitserland - Bosnië. Check hier de stand, de uitslagen en het programma.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico werd op 11 juni geopend door het laatstgenoemde land. Voor de Canadezen begon het toernooi 24 uur later met de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Canada kende een pijnlijke start: al na 21 minuten kwam Bosnië verrassend op voorsprong dankzij een rake kopbal van Jovo Lukic na een inschattingsfout van de Canadese doelman bij een hoekschop: 0-1.

In de tweede helft moest Bosnië vooral verdedigen én dat hielden ze behoorlijk lang vol. In de 78e minuut was het alsnog raak. Ex-Feyenoorder Cyle Larin draaide knap weg van zijn tegenstander en volleerde de bal schitterend tegen de touwen: 1-1. Het Toronto Stadium ontplofte van vreugde. Qatar - Zwitserland eindigde verrassend ook in 1-1, na een late goal van de Qatarezen tegen de verhouding in.

Programma en uitslagen Groep B

18 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Bosnië & Herzegovina

19 juni om 00.00 uur: Canada - Qatar



24 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Canada

24 juni om 21.00 uur: Bosnië & Herzegovina - Qatar



Uitslagen



Canada - Bosnië & Herzegovina: 1-1

Qatar - Zwitserland: 1-1

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep B

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