Ismael Saibari is niet meer te houden bij Marokko op het WK voetbal. Eigenhandig zorgde hij voor de vier knappe punten die het land tot nu toe heeft in de groep. De middenvelder van PSV maakte na 68 seconden een weergaloos doelpunt en laat daarmee zijn oneindige klasse zien. "Je ziet dat anderen dat niet hebben bij Marokko."

Ismael Saibari liet bij PSV in de Eredivisie al zien wat voor grote meerwaarde hij kan zijn voor een ploeg, maar doet dat nu ook al twee keer op rij op wereldniveau. Tegen Braziiië scoorde hij een prachtige openingstreffer en ook tegen Schotland was het direct raak. Na 68 seconden had de Marokkaanse schaduwspits de bal alweer tegen de touwen.

Doelpunt Saibari

De goal zorgde voor veel verbazing bij de mannen aan tafel. "Hij was hard, die bal", zegt Robert Maaskant vol verbazing. Ali Boussaboun wist ook niet wat hij zag: "Stijf in de kruising. En wat ik mooi vond aan de herhaling, was dat je zijn kijkgedrag kon zien. HIj keek eerst naar links of er niet iemand beter voor stond, daarna besloot hij pas genadeloos de bal in het doel te schieten", zegt hij enthousiast.

Het is een kwaliteit van Saibari; zulke doelpunten maken. Want het is niet de eerste keer, weet Maaskant. "Deze goals maakt hij vaker. Die hebben we in de Eredivisie ook al weleens gezien. Dan komt hij vanaf de rechterkant de zestienmetergebied in en dan schiet hij van een meter of acht de bal genadeloos in het doel. Normaal gesproken kan dat helemaal niet."

Saibari is niet te stoppen

"Het mooie was dat de bondscoach van Schotland het nog veel over Saibari had, hoe de ploeg hem moest verdedigen", weet Boussaboun. "Hij vond dat je scherp moest zijn om te kijken wanneer hij in de bal komt om ruimte te maken en wanneer hij in de bal komt om hem te krijgen. Dat is met de actie de diepte in net zo. Bij de allereerste mogelijkheid neemt hij de ruimte en scoort hij."

Dat is precies iets wat Seuntjens, zelf ook spits van beroep, opvalt bij de hangende spits. "Hij is zich zo goed aan het ontwikkelen. Hij gaat de diepte in met een sprint. Maar als hij dan de bal aanraakt en meeneemt, verliest hij gewoon bijna geen snelheid. Dat is echt mega knap."

Belang bij Marokko

Saibari heeft nu twee doelpunten gemaakt op het WK, tegen Brazilië en tegen Schotland. Beide doelpunten waren na een dieptepass, maar de afronding was bij de een nog spectaculairder dan de ander. Voor Boussaboun bestaat er geen twijfel: deze tegen Schotland was de mooiste. "Hij maakte zelf de actie om in de bal te komen en dan diep te gaan. De moeilijkheidsgraad was veel hoger bij dit doelpunt. En dan wil ik nog een keer het kijkgedrag benoemen. Dat vind ik zo belangrijk, want je ziet dat anderen bij Marokko dat niet hebben", besluit hij.

Marokko is ondertussen zo goed als door in de poule en kan dus mogelijk de volgende tegenstander gaan worden van het Nederlands elftal. Maar dat zal ook helemaal liggen aan de vorm van Oranje. Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd tegen Zweden.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant, Ralf Seuntjens en Ali Boussaboun de laatste zaken over het WK voetbal. Ze praten over de geweldige goal van Ismael Saibari voor Marokko, het zorgelijke nieuws over Frenkie de Jong en bespreken de eerste rode kaart voor praten met de hand voor de mond.

Verder wordt er voorbeschouwd op de wedstrijd Nederland-Zweden en loopt men al warm voor de Oranjemars die staat te gebeuren. Dat en nog veel meer in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodast die jij vanaf 7.30 uur elke ochtend in jouw favoriete podcastapp kan vinden.

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