Lionel Messi voelt zich genoodzaakt om met een reactie te komen na geluiden over zijn zieke vader. De 68-jarige Jorge Messi kampt inderdaad met gezondheidsproblemen, alleen volgens de familie zijn die minder erg dan in de media geschetst. Op stevige werden werd met die geruchten afgerekend.

Messi maakte een schitterende hattrick in het openingsduel met Algerije. Daarmee werd hij de oudste WK-ganger ooit met drie goals in één wedstrijd. Met name bij zijn eerste treffer viel op dat Messi hevig geëmotioneerd was. Dat kwam volgens hemzelf door persoonlijke redenen. "Waarom ik huilde? Dat had helemaal niets met voetbal te maken", zei hij na de wedstrijd. "Ik heb een paar moeilijke dagen achter de rug."

Een bron dicht bij de familie van Messi vertelde aan persbureau Reuters dat Messi's vader te kampen heeft met gezondheidsproblemen. Argentijnse media melden dat hij in een ziekenhuis in Argentinië ligt en dat de situatie de speler zorgen baart. Dus voelde de Argentijnse speler zich genoodzaakt om zijn kant van het verhaal te doen.

Lionel Messi uit 'groot ongenoegen'

Via een statement leggen Messi en zijn familie uit hoe de situatie in elkaar steekt. "Op dit moment staat Jorge Messi onder medisch toezicht, is hij herstellende en vertoont hij positieve vooruitgang gezien de aandoening waar hij mee kampt", valt er te lezen.

"Naar aanleiding van de berichten, geruchten en speculaties die de afgelopen uren de ronde hebben gedaan, wil de familie haar grote ongenoegen uiten over het gebrek aan inlevingsvermogen, respect en fatsoen dat sommige mensen hebben getoond bij het bespreken van een strikt persoonlijke familieaangelegenheid", gaat het bericht verder.

Volgens Messi en zijn familie weten alleen ingewijden over de situatie van zijn vader, journalisten niet. "Daarom dient elke versie, verklaring of informatie die niet rechtstreeks afkomstig is van de familie of haar officiële kanalen, niet als geldig of waarheidsgetrouw te worden beschouwd", schrijft de familie. Zij vragen om respect en privacy in deze situatie.

🚨🇦🇷 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Statement from the Messi family:



The Messi family informs that Jorge Messi is currently dealing with a health situation.



At this time, he is under medical supervision, recovering and showing positive progress within the condition he is facing.



In light… pic.twitter.com/HHnA9v9TaW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 18, 2026

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