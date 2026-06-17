Lionel Messi was bijzonder emotioneel tijdens zijn eerste wedstrijd van het WK. De Argentijnse superster loodste zijn land hoogstpersoonlijk naar de zege tegen Algerije met een hattrick. Met name na zijn eerste treffer vloeiden de tranen. Dat was door een verdrietige reden.

Na het eerste doelpunt veegde Messi zijn tranen weg met zijn shirt. "Waarom ik huilde? Dat had helemaal niets met voetbal te maken", zei hij na de wedstrijd. "Ik heb een paar moeilijke dagen achter de rug."

Een bron dicht bij de familie van Messi vertelde aan het persbureau dat Messi's vader te kampen heeft met gezondheidsproblemen. Argentijnse media melden dat hij in een ziekenhuis in Argentinië ligt en dat de situatie de speler zorgen baart.

Lof voor voetbalicoon

Messi scoorde voor rust met een schitterend afstandsschot de 1-0. Even daarna ontsnapte hij aan een kaart toen hij op de kuit van iemand van Algerije ging staan. Na rust was de 38-jarige sluwe vos scherp toen Luca Zidane een bal niet goed verwerkte. Zijn derde goal was typisch Messi: de Argentijn had in één aanname de bal goed liggen en schoot hem onberispelijk in de linkerhoek.

Robert Maaskant kwam woorden te kort voor de prestatie van Messi. "Ik ga nu een gewaagde uitspraak doen: Lionel Messi is nu écht de allergrootste ooit, groter dan Diego Maradona", opent Maaskant in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Ik ben altijd kamp Ronaldo geweest, maar wat Messi nu heeft gedaan..."

Lionel Messi evenaart Miroslav Klose

Messi speelde tegen Algerije zijn 200e interland en maakte alle drie de doelpunten voor de Argentijnen. Hij is nu met zestien doelpunten samen met de Duitser Miroslav Klose topscorer aller tijden van de WK's. De regerend wereldkampioen neemt het maandag op tegen Oostenrijk.

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