Iedere speler op het WK draagt zijn eigen verhaal mee. De ene is schokkender dan die van de ander. De Portugese verdediger João Cancelo is een van de voetballers die al heel wat tragische dingen meemaakte in zijn loopbaan. Daarover onthulde hij bizarre details. "Ik herinner me de laatste schreeuw van mijn moeder en hoe mijn achtjarige broertje huilde."

Cancelo, ploeggenoot op het WK van Cristiano Ronaldo, heeft in het Portugese programma lta Definição openhartig gesproken over twee bizarre en ingrijpende gebeurtenissen die zijn leven voorgoed hebben veranderd.

'Ik wist hem een klap te geven'

Het eerste incident ging over een gewapende inbraak in zijn huis. Tijdens deze gebeurtenis ging de oud-speler van onder meer FC Barcelona, Manchester City, Bayern München en Inter op de vuist met zijn overvallers. "Ze stonden met hun rug naar me toe en ik voelde dat ik iets kon doen", zo begon hij.

"Vandaag heb ik er spijt van, maar ik wist hem een klap te geven op de achterkant van zijn hoofd, in zijn nek. Hij viel voorover en het mes viel ook op de grond. Ik trapte het mes opzij, maar plotseling verscheen er een ander achter me en die sloeg me met een ijzeren staaf op mijn hoofd." Die klap was Cancelo te machtig. "Dat litteken dat ik hier heb, is daar tot op de dag van vandaag het gevolg van; ik kreeg acht hechtingen en raakte buiten bewustzijn. Ik viel flauw. En toen ik wakker werd, had ik een mes op mijn keel." Uiteindelijk kwam de Portugees ongedeerd uit de strijd.

Tragisch verkeersongeluk

De andere ingrijpende gebeurtenis in het leven van Cancelo was een tragisch verkeersongeluk in 2013. Zijn moeder kwam daarbij om het leven toen hij pas achttien jaar oud was. "Het was een kwestie van milliseconden toen mijn leven voorgoed veranderde", zo spreek Cancelo openhartig. "Ik herinner me de laatste schreeuw van mijn moeder en hoe mijn achtjarige broertje huilde. Ik probeerde de auto op te tillen om mijn moeder eruit te halen, maar dat lukte niet. Een auto optillen is onmogelijk."

De verdediger speelt op het WK woensdagavond tegen DR Congo. Daarnaast zit Portugal in een groep met Oezbekistan en Colombia. Cancelo zelf speelde de tweede helft van het seizoen op huurbasis bij Barcelona. Na het WK van 2026 moet hij echter terugkeren naar Al-Hilal. De Portugees heeft al aangegeven dat hij de Saoedische topclub wil verlaten en bij de Catalanen wil tekenen.

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