Schok op WK voetbal: politie vindt lichaam vlak bij stadion

Schokkend nieuws uit Mexico, een van de drie gastlanden van het WK voetbal. In Tijuana, vlak bij het kamp van het Iraanse voetbalelftal, is een dood lichaam aangetroffen. De Mexicaanse autoriteiten doen onderzoek naar de bizarre vondst.

Een lichaam in staat van ontbinding werd aangetroffen in de kofferbak van een auto. Deze lugubere ontdekking, vlak bij het basiskamp van Iran, heeft de veiligheidszorgen binnen de Iraanse selectie flink doen toenemen, gezien het hoge aantal moorden in Tijuana.

Lichaam gevonden op WK

Volgens het rapport ontdekte de Mexicaanse politie het lichaam in de kofferbak van een voertuig dat geparkeerd stond nabij het Caliente Stadion in Tijuana, waar het Iraanse team trainde. Journalisten van persbureau AFP, die de gebeurtenis volgden, bevestigden de situatie ter plaatse.

Het gevonden voertuig, een SUV met Californische kentekenplaten, stond geparkeerd bij een supermarkt tegenover het trainingscomplex. "Bij de inspectie van het voertuig vonden we in de kofferbak een lichaam, gewikkeld in een zwarte zak. Het lichaam vertoonde tekenen van geweld", verklaarde een bron van de lokale politie aan AFP. Naar verluidt verkeerde het lichaam al in een vergevorderd stadium van ontbinding.

Zoveelste incident rondom Iran

Het incident is extra verontrustend omdat de vindplaats zich zeer dicht bij de trainingsfaciliteit van het Iraanse nationale team bevindt. Het land was oorspronkelijk van plan om hun basiskamp in Arizona, VS, op te zetten. Dat ging vanwege toegenomen militaire spanningen en de gevolgen van de oorlog, voorafgaand aan het WK, niet door.

Echter, dit onverwachte incident op de nieuwe trainingslocatie heeft opnieuw vragen opgeroepen over de veiligheid. Tijuana staat bekend om ernstige veiligheidsproblemen binnen Mexico. Volgens officiële statistieken vonden er alleen al in 2025 meer dan 1.200 moorden plaats in de stad.

WK 2026

Iran begint 16 juni aan het WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Daarna volgt een confrontatie met België (21 juni). De groepsfase wordt afgesloten met een duel tegen Egypte.

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